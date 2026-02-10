WhatsApp Web suma por fin las llamadas de voz y video desde el navegador

La plataforma de WhatsApp Web activa una de las funciones más esperadas. Los usuarios podrán hablar y verse sin necesidad de descargar la aplicación.

La aplicación de mensajería más usada del mundo, WhatsApp habilita una herramienta que cambia la forma de comunicarse desde la computadora. Con la llegada de las llamadas a WhatsApp Web, el servicio permite conectar con otros contactos directamente desde el navegador, eliminando la obligación de usar el celular.

La novedad se conoció a través de WABetaInfo, el sitio que siempre anticipa lo que pasa en la app de mensajería. Hasta hace poco, la versión de navegador servía solo para mandar textos, fotos o audios. Si querías hablar, tenías que bajar el programa para escritorio o agarrar el teléfono. Ahora, la empresa empezó a liberar botones específicos de "Voz" y "Video" dentro de los chats individuales para que la experiencia sea completa desde cualquier pestaña.

Las nuevas llamadas de video y audio llegan a los navegadores La función todavía está en una etapa de desarrollo para pulir cualquier pifia técnica que pueda aparecer. Según los reportes, el objetivo es lograr un funcionamiento fluido que no consuma demasiados recursos de la PC. Por el momento, la opción aparece para algunos usuarios seleccionados, pero el despliegue es constante. No hace falta instalar nada raro; simplemente entrás a la web y, si tenés la función activa, vas a ver los íconos arriba a la derecha.

Actualización WhatsApp Web La plataforma de WhatsApp Web incluye ahora botones dedicados para iniciar conversaciones de video. WaBetaInfo Un punto que rinde bien es la seguridad. WhatsApp confirmó que estas comunicaciones mantienen el cifrado de extremo a extremo. Esto quiere decir que nadie, ni siquiera los dueños de la plataforma, pueden escuchar o ver lo que pasa en esa charla. Es un fierro útil para quienes trabajan frente a la pantalla y no quieren andar distrayéndose con el celular cada vez que entra un llamado.

Privacidad y soporte para Linux en la mensajería instantánea Otro detalle que no es menor es el soporte para sistemas operativos como Linux. Como no hay una aplicación oficial para ese entorno, los usuarios de ese sistema estaban un poco olvidados. Con este cambio en la mensajería instantánea, ahora pueden llamar y recibir videos sin líos técnicos. Además, la herramienta suma la posibilidad de compartir pantalla, algo que ayuda un montón para explicar cosas rápido o mostrar una presentación en medio de una charla.