WhatsApp deja de funcionar en millones de teléfonos: conocé la lista sin soporte en 2026

Meta actualizó los requisitos de WhatsApp y millones de usuarios de Android e iOS se quedan sin la aplicación desde el pasado 1 de febrero de 2026.

Desde el pasado 1 de febrero de 2026, millones de teléfonos considerados "antiguos" por la app perdieron el acceso a la aplicación de mensajería más popular del mundo. El fin de soporte de WhatsApp afecta a dispositivos con versiones viejas de Android e iOS, ya que el sistema exige ahora un hardware mucho más moderno para funcionar.

La empresa de Mark Zuckerberg sigue sumando actualizaciones pesadas. La integración de funciones de inteligencia artificial y el nuevo modo de protección extrema de las cuentas demandan una potencia que los fierros viejos ya no pueden dar. La cosa es clara: si el equipo no se banca las nuevas capas de seguridad, el sistema lo deja afuera para no comprometer la privacidad del resto de la red.

Los nuevos requisitos de WhatsApp para teléfonos de Apple Para los usuarios de Apple, el servicio de mensajería ahora solo está disponible para equipos que corran con iOS 15.1 o versiones posteriores. Esta decisión deja en el camino a modelos históricos como el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, además de todos sus antecesores. Estamos hablando de teléfonos que ya superaron los 12 años de vida, un tiempo larguísimo para lo que es el mundo móvil.

Si tenés un equipo de estos, la realidad es que no hay mucho por hacer. Estos celulares no pueden actualizarse a las versiones más nuevas del sistema por limitaciones de sus componentes internos. La aplicación simplemente deja de recibir parches y, con el tiempo, el acceso se bloquea de forma definitiva. Es un cambio que busca priorizar la estabilidad de las nuevas funciones de blindaje que Meta lanzó hace poco para cuidar a figuras públicas y periodistas.

El fin de soporte en teléfonos con Android lanzados antes de 2014 Del lado del sistema de Google, la poda también es grande. Ahora es necesario contar con Android OS 5.0 (Lollipop) o una versión superior para que la aplicación abra. Todos los equipos que todavía usen Android 4.4 KitKat o versiones anteriores como Jelly Bean se quedan arafue de la plataforma. La lista incluye modelos que fueron muy vendidos en su momento, pero que ya no cumplen con los estándares mínimos de hardware actuales.