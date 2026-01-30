¿WhatsApp Premium? Qué se sabe de la suscripción con funciones exclusivas y sin publicidad

WhatsApp anunció su propia función que se podría denominar "premium". Qué cambia para los usuarios y qué funciones tiene.

La popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp avanza hacia un cambio significativo en su modelo de negocio al lanzar una suscripción premium opcional que ofrecerá a los usuarios experiencias y herramientas exclusivas a cambio de un pago, sin reemplazar las funciones básicas que todos conocen.

La empresa matriz Meta trabaja en este nuevo esquema freemium, que permitirá a quienes lo deseen acceder a mejoras en personalización y productividad dentro de la app, mientras la versión estándar de WhatsApp continúa siendo gratuita y sin restricciones en mensajería, llamadas o grupos.

¿Qué incluirá la suscripción premium de WhatsApp? Entre las funciones que se han filtrado y que llegarían con este plan de pago se destacan varias herramientas pensadas para personalizar la experiencia. Entre ellas:

Stickers exclusivos: paquetes únicos de pegatinas para enriquecer las conversaciones.

Temas personalizados y estilos visuales: cambiar el aspecto de la interfaz más allá de las opciones tradicionales.

Mayor cantidad de chats fijados: aumentar el número de chats que pueden mantenerse en la parte superior.

Tonos de notificación y personalización del ícono: sonidos y iconos exclusivos para quienes paguen la suscripción.

Experiencia sin anuncios en la pestaña “Novedades”: en regiones como Europa y Reino Unido, donde Meta prepara la introducción de publicidad en esa sección, los suscriptores podrán navegar sin interrupciones publicitarias. La idea es ofrecer una experiencia más rica y sin publicidad en ciertos espacios de la aplicación, sin afectar la mensajería privada que sigue siendo gratuita para todos los usuarios.

WhatsApp, aplicación, Mensaje Fuente: Shutterstock WhatsApp y sus cambios en 2026 Shutterstock Cómo acceder y cuándo estará disponible Por ahora, el acceso al plan premium se gestionará a través de una lista de espera dentro de la propia aplicación. Los interesados podrán registrarse desde WhatsApp para recibir una notificación en cuanto la opción esté disponible en su país.