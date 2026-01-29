Infancia sin celulares: el movimiento global que propone retrasar el smartphone
Una campaña internacional impulsa no dar celulares antes de los 14 años ni redes sociales antes de los 16 para proteger la salud emocional infantil.
Nació en 2024 como un grupo de WhatsApp en el Reino Unido por dos madres preocupadas por el impacto de los celulares en la infancia. Hoy, con el nombre Smartphone Free Childhood, es un movimiento mundial que impulsa un acuerdo para el celular propio y un perfil en las redes sociales desde los 14 y 16 años, respectivamente.
Este movimiento involucra a más de 350.000 personas (padres, abuelos y jóvenes) de todos los continentes, con ramificaciones en 32 países (desde Nigeria hasta Países Bajos y desde Argentina hasta Australia),
Según el movimiento Smartphone Free Childhood, la exposición temprana a celulares y redes sociales interfiere con el juego libre, la concentración y el desarrollo emocional. El uso intensivo de pantallas también limita la interacción cara a cara considerada como clave para la construcción de habilidades sociales. Foto: Pexels.
El eje central de este movimiento consiste en un compromiso entre familias (llamado parent pact y que hoy supera las 170 mil firmas) para cumplir el objetivo que se proponen y también para comenzar a crear una mentalidad de que es posible vivir una niñez y primera etapa de la adolescencia con normalidad y sin teléfonos inteligentes, para evitar algo que consideran que sucede hoy con los niños y más jóvenes: el sentirse excluidos simplemente por no tener celulares (cuando sus amigos sí lo tienen).
Menos pantallas, más experiencias reales
¿Por qué postergar para los 14 y 16 años el uso de celulares y de redes sociales? Por varios motivos, como reducir la ansiedad, el estrés y la comparación constante (que muchas veces se convierten en bullyng) que generan muchos usuarios de redes sociales. También (en discusión por parte de especialistas y de la comunidad científica) porque impacta en la atención y el bienestar emocional.
El movimiento propone que los niños y más jóvenes le dediquen tiempo para jugar al aire libre y compartir momentos en lugares públicos como parques y plazas. La idea no es demonizar la tecnología, sino porque argumentan que hay que devolverle a la infancia los espacios de exploración fuera de la lógica de las notificaciones permanentes del celular. Foto: Pexels.
Una red global en crecimiento
Con presencia en todos los continentes, Smartphone Free Childhood ofrece en su web información y sumarse compromiso colectivo a partir de esta consigna: proteger hoy a la infancia para construir un mañana con una adolescencia más equilibrada.
Además de los objetivos de bajar la ansiedad, el estrés y el escenario de bullyng que según Smartphone Free Childhood generan los celulares y lasa redes sociales en la infancia y adolescencia, también este movimiento expresa otros motivos, como por ejemplo porque estos smartphones dispositivos son utilizados por "depredadores sexuales" para atacar a los niños que usan sus primeros teléfonos inteligentes; porque el adolescente promedio recibe ahora más de 200 notificaciones al día (lo que facilita la distracción constante), porque el uso excesivo del celular provoca discusiones en las familiar y porque la luz de las pantallas de los teléfonos inteligentes dificultan la producción de melatonina, una hormona natural que ayuda a regular el sueño.
La versión argentina que propone una infancia "conectada" con lo real
Se llama Manos Libres y también impulsa retrasar los celulares hasta los 14 años y las redes sociales hasta los 16. Defiende el vínculo cara a cara y propone un acuerdo social entre familias para proteger a los niños de la presión del “todos ya tienen un celular”, y para finalmente recuperar la calle, la plaza y el tiempo sin pantallas.
Mensaje de la web manoslibresorg.com.ar en el que propone a quien lo lee iniciar en su familia el uso de los celulares a los 14 años y de las redes sociales a partir de los 16. Imagen: Manos Libres Ong.