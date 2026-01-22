¿WhatsApp para niños? Los padres podrán controlar las funciones en el celular de sus hijos

WhatsApp , la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, está desarrollando una nueva función que permitirá a los padres crear y gestionar cuentas con funciones reducidas para sus hijos, con el objetivo de hacer el uso de la plataforma más seguro y apropiado para menores de edad.

La novedad fue reportada recientemente por medios especializados en tecnología , que detallan cómo la compañía propiedad de Meta está trabajando en un control parental cuentas secundarias vinculadas a una cuenta principal de un adulto. Esta función aún se encuentra en desarrollo y podría llegar a los usuarios en una de las próximas actualizaciones de la app.

Según los primeros informes, las cuentas creadas para niños tendrán funciones limitadas diseñadas para proteger su experiencia de mensajería. Entre los cambios previstos se incluyen:

WhatsApp mantendría el cifrado de extremo a extremo, por lo que los padres no tendrían acceso directo al contenido de los mensajes de sus hijos, garantizando la privacidad de las conversaciones.

Control de la configuración: El registro y la gestión de la cuenta infantil se realizarían desde el teléfono del adulto, con un código PIN de seguridad para evitar cambios no autorizados.

Funciones limitadas: Algunas características consideradas sensibles o innecesarias para niños, como la pestaña de Actualizaciones o los canales, podrían no estar disponibles en estas cuentas.

Privacidad reforzada: Opciones como la visibilidad de la foto de perfil y otras configuraciones se podrán definir desde la cuenta del padre o tutor.

El desarrollo de estas cuentas para niños responde a una creciente demanda de herramientas que permitan a los padres supervisar y controlar el uso que hacen sus hijos de las aplicaciones de mensajería, un área que hasta ahora carecía de soluciones nativas sólidas.

Hasta ahora, WhatsApp no ofrecía controles parentales integrados como otras plataformas o aplicaciones específicas para menores, lo que generaba preocupación entre especialistas en seguridad digital. Con estas funciones en camino, se espera que los padres puedan tener mayor tranquilidad sobre la actividad online de sus hijos en la plataforma.

¿Cuándo llegará esta función?

Por el momento, la herramienta está en fase de desarrollo y aún no hay una fecha oficial de lanzamiento. La compañía suele probar novedades primero en versiones beta antes de liberarlas globalmente, por lo que es posible que los usuarios puedan probarla primero en ese canal.

Este paso marca un avance significativo en los esfuerzos de WhatsApp por mejorar la seguridad digital de los usuarios más jóvenes y ofrecer a las familias más control sobre cómo se usa la aplicación en dispositivos infantiles.