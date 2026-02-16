iOS 27: Apple limpiará el código interno para que la batería de los iPhone dure mucho más

El próximo iOS 27 se enfocará en ordenar el sistema y optimizar apps viejas. El objetivo de Apple es ganar estabilidad y mejorar la duración de la batería.

Apple ya trabaja en el futuro iOS 27 para mejorar la experiencia de sus usuarios. Según los últimos reportes, el objetivo principal no es sumar funciones visuales pesadas, sino limpiar el código interno que se fue acumulando con los años para que el sistema funcione de forma más liviana.

iOS 27 Portada iOS 27: filtraciones de la próxima versión del sistema operativo de Apple. Imagen generada con IA Apple planea poner la casa en orden. Esta vez no se trata de inventar la pólvora con diseños locos, sino de meterse bajo el capot para arreglar lo que no se ve a simple vista. El sitio especializado 9to5Mac, explicó en su newsletter que el sistema operativo se volvió un poco caótico por dentro. Hay pedazos de código de versiones anteriores que ya no sirven y que solo logran que el iPhone ande más lento o que la energía se agote rápido.

Limpieza profunda para mejorar la batería La idea de los ingenieros es "limpiar" esos restos de software que quedaron olvidados. También van a actualizar las aplicaciones que vienen de fábrica y que no recibieron cambios importantes en mucho tiempo. Al hacerlas más eficientes, el procesador tiene que hacer menos esfuerzo para abrirlas y eso se traduce en que el equipo se la banca mejor durante el día. Cada pequeña mejora en el rendimiento de estas apps básicas suma minutos valiosos al contador final del celular.

Además del código, Apple planea retocar algunos aspectos de la interfaz conocida como "Liquid Glass". No serán cambios gigantescos que te cambien la vida, sino ajustes finos para que todo fluya con más armonía y menos errores. El problema es que, en el último tiempo, muchos usuarios se quejaron de que el sistema tiene más fallos que antes. Apple solía destacarse por tener un software que no fallaba nunca, y ahora buscan recuperar ese terreno perdido con una base mucho más sólida y estable.

El salto de la inteligencia artificial y Siri se renueva Otro punto fuerte de la actualización tiene que ver con la inteligencia artificial. Se espera que muchas de las promesas que Apple hizo en 2024, pero que todavía no vimos, lleguen finalmente este año. Lo más comentado es un nuevo modelo de chat para Siri, que pasaría a ser mucho más capaz de mantener conversaciones reales, como lo hacen otros asistentes modernos. Esta IA renovada no solo servirá para hablar; el sistema aprenderá de tus hábitos para gestionar los recursos de forma automática.