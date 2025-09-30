Cuánto cuesta la heladera Samsung Digital No Frost en Argentina y en Chile: la comparación sorprende

La compra de electrodomésticos en países limítrofes se ha convertido en una tendencia creciente, especialmente entre los mendocinos que cruzan con frecuencia a Chile . En ese contexto, la heladera Samsung de 328 litros —denominada Freezer Inferior-No Frost con Digital Inverter— aparece como una de las heladeras más buscadas dentro de la gama media-alta. Su diseño aprovecha al máximo el espacio y suma tecnologías que alargan la vida útil tanto de los alimentos como del propio electrodoméstico. La gran pregunta es: ¿sale más barato comprar este mismo modelo en Argentina que en Chile ?

La heladera está equipado con un compresor 'Digital Inverter', que ajusta automáticamente su funcionamiento en cinco ciclos distintos según la humedad y el uso. Esto le permite mantener temperaturas estables, reducir el ruido y alargar la vida útil del motor en comparación con los compresores tradicionales.

Además, cuenta con dimensiones de 595 x 1850 x 675 mm y un peso neto de 61 kilos.

En Argentina, el mismo modelo alcanza los $1.240.499 ARS en Mercado Libre, casi el triple que en el país vecino.

Comparación de precios: Argentina vs. Chile

El mismo modelo se comercializa en ambos países, pero con una diferencia marcada en los valores:

Si bien las economías y niveles de inflación hacen difícil una comparación lineal, la diferencia de precios es notoria. Al cambio actual (septiembre 2025), los $369.990 CLP equivalen a unos $554.168,03 ARS aproximadamente al momento de publicar esta nota, lo que muestra que en Argentina el mismo modelo cuesta casi el triple. No obstante, se debe sumar el precio en la aduana para cruzar este electrodoméstico del país trasandino hacia Argentina, aún así, el precio sigue siendo conveniente.

argentinos compras chile heladeras La diferencia de precios refleja la estabilidad del mercado chileno frente a la inflación y la carga impositiva en Argentina.

Cómo calcular el equivalente en pesos argentinos

Cuando se compara el precio de un producto entre Chile y Argentina, el cálculo se puede realizar en dos pasos simples:

Paso 1: De pesos chilenos a dólares

Se divide el precio en CLP (pesos chilenos) por la cotización del dólar en Chile.

Cotización al 29 de septiembre de 2025: 958,07 CLP/USD.

Ejemplo: $369.990 CLP÷958,07=386,18 USD

Paso 2: De dólares a pesos argentinos

Luego, se multiplica el valor en USD por la cotización oficial en Argentina.

Cotización actual: 1.435,00 ARS/USD.

Ejemplo: 386,18×1.435,00= 554.168,03 ARS

Mientras en Chile el mercado ofrece valores más estables y competitivos, en Argentina la inflación y los altos impuestos elevan los precios finales para el consumidor. Esto convierte a productos como la Samsung No Frost Digital Inverter en artículos de lujo para muchos hogares argentinos.