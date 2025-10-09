Motorola desafía al iPhone Air: se filtra el edge 70, un celular 'imposiblemente fino'
Se filtran las primeras imágenes oficiales del Motorola edge 70. La marca apuesta por un diseño ultradelgado y una pantalla plana para competir en la gama alta.
La guerra por los teléfonos más delgados recién comienza y, en este 2025, surgió un competidor muy fuerte: Motorola, y su reciente filtración de imágenes oficiales de la versión edge 70.
Este dispositivos se define internamente como ‘imposiblemente fino’ y se postula como un rival directo del iPhone Air de Apple. De esta manera, la información filtrada muestra un cambio radical en el rumbo de la familia ‘Edge’. Motorola apuesta hora por un grosor mínimo y abandona una de sus señales de identidad más icónicas: las pantallas curvas. Esta jugada puede considerarse arriesgada, pero a la vez necesaria para entrar en la nueva liga de teléfonos premium.
Un cambio de diseño radical para el Motorola edge 70
La característica más llamativa y disruptiva del nuevo Motorola edge 70 es su pantalla plana. Durante años, los bordes curvos han sido el sello distintivo de la serie ‘Edge’, pero para lograr un perfil extremadamente delgado, la marca ha tenido que sacrificar esta tradición.
Las nuevas imágenes también revelan detalles estéticos refinados, como toques de color verde lima en los aros de las cámaras y en el botón de encendido, confirmando una nueva colaboración con Pantone para la paleta de colores. Este cambio de diseño es una declaración de intenciones: la prioridad absoluta es la delgadez.
La obsesión por la delgadez: el gran desafío de Motorola
La promesa de un celular ‘imposiblemente fino’ es un desafío enorme para Motorola. Su predecesor, el Edge 60, tiene un grosor de 7,9 mm, una cifra que hoy en día no se considera especialmente delgada. Históricamente, la marca no se ha destacado por la delgadez en sus teléfonos convencionales, a diferencia de sus plegables como el Razr.
El nuevo edge 70 necesita romper esa tendencia y bajar significativamente de los 7 mm para poder competir. Pero ¿podrá Motorola realmente competir con los menos de 6 mm del iPhone Air? Ese es el gran interrogante que plantea esta filtración.
La carrera contra el iPhone Air y los límites de la física
La industria móvil está en plena ‘guerra de la delgadez’. Con Apple y Samsung liderando la carga, el resto de los fabricantes se ven obligados a seguir el ritmo. Sin embargo, reducir el grosor de un smartphone no es solo una cuestión de diseño estético; es un reto de ingeniería mayúsculo.
El desafío técnico consiste en miniaturizar todos los componentes internos —batería, sistema de cámaras, procesador y sistema de refrigeración— en un espacio cada vez más reducido sin comprometer el rendimiento, la autonomía o la integridad estructural del dispositivo.
Si Motorola logra cumplir su promesa y combina este diseño ultradelgado con el hardware competitivo que caracteriza a la familia ‘Edge’, podría tener en sus manos uno de los teléfonos más interesantes y disruptivos del año.