Motorola desafía al iPhone Air: se filtra el edge 70, un celular 'imposiblemente fino'

Se filtran las primeras imágenes oficiales del Motorola edge 70. La marca apuesta por un diseño ultradelgado y una pantalla plana para competir en la gama alta.

El nuevo Motorola edge 70 rompe con la tradición de pantallas curvas para lograr un diseño ultradelgado.

La guerra por los teléfonos más delgados recién comienza y, en este 2025, surgió un competidor muy fuerte: Motorola, y su reciente filtración de imágenes oficiales de la versión edge 70.

Este dispositivos se define internamente como ‘imposiblemente fino’ y se postula como un rival directo del iPhone Air de Apple. De esta manera, la información filtrada muestra un cambio radical en el rumbo de la familia ‘Edge’. Motorola apuesta hora por un grosor mínimo y abandona una de sus señales de identidad más icónicas: las pantallas curvas. Esta jugada puede considerarse arriesgada, pero a la vez necesaria para entrar en la nueva liga de teléfonos premium.

La característica más llamativa y disruptiva del nuevo Motorola edge 70 es su pantalla plana. Durante años, los bordes curvos han sido el sello distintivo de la serie 'Edge', pero para lograr un perfil extremadamente delgado, la marca ha tenido que sacrificar esta tradición.

Las nuevas imágenes también revelan detalles estéticos refinados, como toques de color verde lima en los aros de las cámaras y en el botón de encendido, confirmando una nueva colaboración con Pantone para la paleta de colores. Este cambio de diseño es una declaración de intenciones: la prioridad absoluta es la delgadez.

