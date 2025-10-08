Es el fin de la PlayStation 4: qué funciones perdería y desde cuándo

PlayStation 4 está por cumplir 12 años en el mercado. Convivió con la PS5 y sigue recibiendo lanzamientos de día uno, pero su ocaso es inevitable. Documentación filtrada y citada por Insider Gaming sugiere que Sony dejaría de exigir/soportar ciertas APIs y servicios en los títulos nuevos que lleguen desde abril de 2026. El objetivo sería “proveer una base más unificada y escalable entre generaciones”.

Las APIs afectadas incluirían Activity Feed, TSS/TUS, Users & Profiles, filtros de palabras y Shared Media, con impacto en feeds, perfiles y almacenamiento asociado al usuario.

En la práctica, los juegos nuevos no tendrían que integrarse con estas capas 'legacy', lo que simplificaría el soporte multiplataforma y reduciría dependencias técnicas en una consola veterana.

Se trata de información extraoficial y Sony aún no lo confirmó. No obstante, el movimiento encaja con la transición natural de una plataforma que en pocos años entrará en su cuarto lustro.

Sin confirmación oficial de Sony: mientras HoYoverse retiró soporte a Genshin Impact, otros estudios siguen en PS4; la transición será gradual con foco en PS5.

El precedente existe: HoYoverse retiró el soporte de Genshin Impact en PS4 por 'limitaciones' para la experiencia. En paralelo, Activision y Electronic Arts siguen publicando en la consola, y hay rumores de que Resident Evil Requiem llegaría también a la PlayStation 4 . Es decir, no habrá un corte brusco de juegos, pero sí un recorte progresivo de funciones.

Qué significa para los jugadores y estudios

Para los usuarios, el impacto variará según cada título: pueden verse cambios en feeds de actividad, almacenamiento asociado al perfil, filtros de palabras o medios compartidos. La experiencia principal (jugar) no debería verse afectada si el estudio no dependía de esas integraciones. Para los desarrolladores, la retirada de APIs reduce fricción y costo de mantenimiento en PS4, al tiempo que prioriza PS5 y PC como bases técnicas más modernas.

Todo indica que 2026 será un año clave en la desaceleración del soporte de la PlayStation 4. Si la filtración se materializa, veremos lanzamientos aún compatibles, pero con menos funciones conectadas. Recomendación para la comunidad: seguir los comunicados de cada estudio antes de comprar versiones de PS4 y, cuando sea posible, migrar progresivamente a PS5 para preservar todas las características online y sociales que definieron a la generación.