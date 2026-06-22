El fabricante Xiaomi alista el lanzamiento global de su nuevo ecosistema móvil

Las variantes avanzadas de Xiaomi liderarán la transición hacia el nuevo entorno de software durante el próximo mes de septiembre.

El desarrollo de software para plataformas portátiles registra novedades importantes ante la inminente llegada de la nueva temporada de actualizaciones de Android 17. La corporación Xiaomi ultima los detalles para la presentación oficial de su próxima interfaz gráfica, un desarrollo que buscará renovar la experiencia de uso en un amplio catálogo de terminales mediante un despliegue escalonado.

El cronograma estimado para el despliegue de HyperOS 4 Los informes técnicos de los proveedores asiáticos señalan que la presentación oficial de HyperOS 4 ocurrirá entre los meses de julio y agosto de la presente temporada. La distribución de las primeras versiones estables para el público general comenzará durante el período otoñal, estimando los meses de septiembre y octubre para el inicio del despliegue masivo. Esta planificación temporal asimila la estrategia habitual de la firma, la cual prioriza las terminales de prestaciones avanzadas antes de extender el código hacia los eslabones intermedios.

Las nuevas líneas de código de Xiaomi buscan mejorar la velocidad de respuesta de las aplicaciones en segundo plano. Imagen generada con IA Los modelos de jerarquía superior de la serie principal encabezarán la primera fase de actualización en las tiendas de aplicaciones. Las informaciones sectoriales indican que los dispositivos de la gama 17, junto con las variantes flexibles de la marca, recibirán los paquetes de instalación de forma inmediata. Las pruebas de estabilidad local en las diferentes regiones geográficas determinarán la velocidad final del envío, un proceso que suele demorar unas semanas extras según las operadoras de telefonía de cada país.

Terminales compatibles de las líneas Redmi y Poco Marca Dispositivos compatibles con HyperOS 4 previstos Xiaomi Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14 Civil, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi Mix Flip Redmi Redmi Note 15, Redmi Note 15 4G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 4G, Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Special, Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14S, Redmi 15, Redmi 15 4G, Redmi 15C, Redmi 15C 4G, Redmi 15A, Redmi A7, Redmi A7 Pro, Redmi A7 Pro 4G, Redmi A5, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 Pro, Redmi Pad 2 9.7 POCO POCO F8 Pro, POCO F8 Ultra, POCO F7, POCO F7 Pro, POCO F7 Ultra, POCO F6, POCO F6 Pro, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Max, POCO X7, POCO X7 Pro, POCO X6 Pro, POCO M8, POCO M8s, POCO M8 Pro, POCO M7 4G, POCO M7 Plus, POCO C85, POCO C85 4G, POCO C85x, POCO C81, POCO C81 Pro, POCO C71, POCO Pad X1, POCO Pad M1, POCO Pad C1 La segunda etapa de la distribución alcanzará a las marcas secundarias del ecosistema corporativo para cubrir la demanda de los usuarios de gama media. El software abarcará a las familias de dispositivos Redmi Note 15 y Note 14 en sus diferentes variantes de conectividad, sumando también a las tabletas electrónicas de la firma. Los datos filtrados confirman que las opciones económicas del catálogo mantendrán el soporte lógico, garantizando la seguridad del sistema para los portadores de equipos de acceso.

Los Xiaomi 17T encabezan la lista de dispositivos próximos a recibir la actualización de HyperOS 4. Xiaomi Calendario para los teléfonos gamer de Xiaomi La división de terminales Poco registrará una adopción masiva del sistema en sus gamas más recientes. Los reportes mencionan de forma recurrente la compatibilidad de los modelos F8 Pro, F7 y las opciones de la línea X8 Pro dentro de los listados de actualización. La presencia del nuevo entorno en los dispositivos de rendimiento optimizado asegura la continuidad de los servicios de soporte, aunque la corporación de Pekín mantiene bajo reserva la publicación de la hoja de ruta definitiva para los comercios mayoristas.