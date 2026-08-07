Así se verá el Xiaomi 18 según filtraciones

Una filtración de la cadena de suministro revela el nuevo aspecto del Xiaomi 18 con un procesador de 2 nanómetros y carga rápida de 100 vatios.

La filtración de un prototipo de prueba perteneciente a un proveedor de la cadena de suministro reveló los primeros detalles sobre el diseño del Xiaomi 18. Xiaomi planea ubicar un módulo cuadrado en la esquina superior izquierda del chasis, albergando cuatro lentes dispuestas de forma asimétrica sobre la parte trasera del teléfono.

El diseño filtrado del Xiaomi 18 muestra una disposición de cámaras similar a su antecesor. Imagen generada con IA A diferencia de la generación previa, la nueva disposición rompe la simetría interna de los lentes para adoptar un esquema visual inédito. Los datos suministrados por el informante Digital Chat Station confirman que la firma busca renovar la estética de sus modelos de gama alta antes del anuncio comercial oficial en China.

Cambios de diseño frente al Xiaomi 17 El modelo Xiaomi 17 presentado el año pasado también utilizaba un módulo cuadrado en el mismo extremo superior izquierdo, pero mantenía una distribución simétrica para sus componentes fotográficos. Aquel dispositivo integraba una pantalla plana tradicional de 6,3 pulgadas con formato 19,6:9, esquinas redondeadas de gran radio y un marco central con curvatura suave cubierto por cristal templado.

Xiaomi 17: la generación anterior gama alta. Shutterstock La propuesta tecnológica para el nuevo Xiaomi 18 altera ese concepto estético mediante una cuadrícula donde cada cámara ocupa un espacio diferenciado. Este cambio visual responde a la necesidad de acomodar sensores físicos de mayor tamaño, permitiendo un paso de luz superior hacia el componente fotográfico principal y mejorando la precisión en las capturas.

La versión de la marca Xiaomi incorpora un panel plano de resolución 2K. Imagen generada con IA Pantalla de nivel 2K y procesador para el Xiaomi 18 A pesar de no contar con el panel especial reservado para las variantes Pro más avanzadas, la versión estándar ofrecerá una pantalla plana con resolución de nivel 2K. El vidrio frontal destacará por sus bordes ultradelgados y simétricos, ofreciendo una experiencia de visualización muy nítida en la reproducción de aplicaciones y contenidos multimedia.