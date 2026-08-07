Así se verá el Xiaomi 18 según filtraciones
Una filtración de la cadena de suministro revela el nuevo aspecto del Xiaomi 18 con un procesador de 2 nanómetros y carga rápida de 100 vatios.
La filtración de un prototipo de prueba perteneciente a un proveedor de la cadena de suministro reveló los primeros detalles sobre el diseño del Xiaomi 18. Xiaomi planea ubicar un módulo cuadrado en la esquina superior izquierda del chasis, albergando cuatro lentes dispuestas de forma asimétrica sobre la parte trasera del teléfono.
A diferencia de la generación previa, la nueva disposición rompe la simetría interna de los lentes para adoptar un esquema visual inédito. Los datos suministrados por el informante Digital Chat Station confirman que la firma busca renovar la estética de sus modelos de gama alta antes del anuncio comercial oficial en China.
Cambios de diseño frente al Xiaomi 17
El modelo Xiaomi 17 presentado el año pasado también utilizaba un módulo cuadrado en el mismo extremo superior izquierdo, pero mantenía una distribución simétrica para sus componentes fotográficos. Aquel dispositivo integraba una pantalla plana tradicional de 6,3 pulgadas con formato 19,6:9, esquinas redondeadas de gran radio y un marco central con curvatura suave cubierto por cristal templado.
La propuesta tecnológica para el nuevo Xiaomi 18 altera ese concepto estético mediante una cuadrícula donde cada cámara ocupa un espacio diferenciado. Este cambio visual responde a la necesidad de acomodar sensores físicos de mayor tamaño, permitiendo un paso de luz superior hacia el componente fotográfico principal y mejorando la precisión en las capturas.
Pantalla de nivel 2K y procesador para el Xiaomi 18
A pesar de no contar con el panel especial reservado para las variantes Pro más avanzadas, la versión estándar ofrecerá una pantalla plana con resolución de nivel 2K. El vidrio frontal destacará por sus bordes ultradelgados y simétricos, ofreciendo una experiencia de visualización muy nítida en la reproducción de aplicaciones y contenidos multimedia.
El rendimiento interno dependerá de un procesador de 2 nanómetros, convirtiendo al equipo en uno de los primeros dispositivos del mercado en adoptar esta arquitectura de fabricación. Este chip de última generación optimizará la velocidad de respuesta del sistema operativo y reducirá el consumo de energía durante sesiones de trabajo prolongadas.
Sistema de cámaras y batería en el nuevo teléfono
El apartado fotográfico del dispositivo incluirá dos sensores principales de 200 megapíxeles montados sobre un módulo de gran tamaño. Esta configuración de lentes dobles permitirá capturar imágenes con un rango dinámico amplio, conservando la nitidez tanto en tomas diurnas como en escenarios con iluminación nocturna escasa o desfavorable.
En materia de autonomía, el teléfono gama alta integrará una batería de mayor capacidad acompañada por un sistema de carga rápida de 100 vatios, compatible con formato por cable e inalámbrico. El equipo sumará un lector de huellas dactilares ultrasónico bajo la pantalla táctil y certificaciones de resistencia al agua de grado profesional.
Fecha de lanzamiento y presencia en la gama alta
Por el momento, la corporación china no confirmó la fecha oficial para el debut de esta serie de dispositivos en los mercados internacionales. El antecedente del Xiaomi 17 ubica su presentación en el mes de septiembre, momento en que la empresa mostró un panel con cristal Dragon Crystal y protección contra agua y polvo bajo los estándares IP66, IP68 e IP69.
Aquel modelo anterior equipaba el procesador Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, una batería de 7.000 mAh y un sensor de 1/1,31 pulgadas. La llegada del nuevo teléfono actualizará la propuesta de la empresa en la gama alta, posicionando a la marca Xiaomi como un competidor sólido frente a las opciones de Apple y Samsung en el mercado global.