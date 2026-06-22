Xiaomi copia la herramienta más famosa de Samsung para su Xiaomi 18 Pro

Xiaomi prueba una tecnología híbrida para limitar los ángulos de visión de la pantalla. El dispositivo sumará un sistema fotográfico de alta resolución.

La competencia tecnológica en el sector de la telefonía móvil impulsa la adopción de funciones de seguridad física que tuvieron éxito en otras marcas. Xiaomi prepara el desarrollo del próximo Xiaomi 18 Pro, un dispositivo móvil que incorporará un sistema de protección visual para bloquear las miradas ajenas sobre el panel.

El funcionamiento del Privacy Display en la nueva generación Las filtraciones que provienen del entorno de proveedores en China indican que el terminal utiliza una combinación de hardware y software para restringir la visibilidad lateral de la pantalla. Esta metodología emula de forma directa la solución técnica que la marca coreana implementó este año en el modelo Samsung Galaxy S26 Ultra. La diferencia radica en que la propuesta de la firma de Pekín une capas físicas con el sistema operativo HyperOS 4 para estrechar el cono de luz, impidiendo que terceras personas observen los datos confidenciales del usuario.

El Xiaomi 18 Pro conservaría el diseño de su antecesor. Shutterstock El resto de las especificaciones del panel registra una mejora en relación con la familia previa de productos. El Xiaomi 18 Pro montará una pantalla de tecnología LTPO OLED de 6,3 pulgadas con resolución 2K, abandonando los anteriores componentes de 1,5K. Por su parte, la variante de mayores dimensiones de la serie portará un panel LIPO OLED de 6,9 pulgadas con bordes delgados, asistido por un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 desarrollado bajo un proceso de manufactura de dos nanómetros.

Sensores fotográficos avanzados para el teléfono de gama alta La renovación de los componentes ópticos constituye otro eje central del próximo lanzamiento de la firma asiática. Las versiones avanzadas de la serie adoptarán una configuración de doble cámara con sensores de 200 megapíxeles. El esquema fotográfico incluye un captor principal con tecnología LOFIC y un objetivo periscópico de 85 milímetros. Este bloque óptico reemplazará los anteriores lentes de 50 megapíxeles y 115 milímetros que vestían a las unidades de la temporada pasada, buscando un rendimiento superior en entornos nocturnos.

El sistema híbrido del Xiaomi 18 Pro combina el rendimiento de la pantalla con los nuevos algoritmos lógicos de HyperOS 4. Render GSMArena La capacidad de las celdas de energía del nuevo teléfono de Xiaomi registra un incremento sustancial en toda la línea de ensamblaje. El modelo de entrada portará una batería de nanotecnología de silicio-carbono con una capacidad de 7.000 mAh, superando los 6.330 mAh de la versión previa. En el extremo superior del catálogo, la unidad de mayores dimensiones alcanzará los 8.500 mAh con soporte para un sistema de carga rápida por cable de 100 vatios y una alternativa inalámbrica de 50 vatios.