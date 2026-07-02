Guía actualizada: los tres mejores teléfonos gama alta de Vivo

Vivo cuenta con un catálogo en el segmento más competitivo de la telefonía móvil con apuestas centradas en la fotografía avanzada.

El sector de los dispositivos portátiles premium registra una evolución acelerada en el procesamiento de imágenes y la autonomía energética. La marca Vivo despliega en los mercados globales una serie de dispositivos que compiten de forma directa en la gama alta, utilizando sensores fotográficos de gran tamaño y uniones de ingeniería con firmas tradicionales del sector óptico.

La oferta del fabricante para el segmento de prestaciones avanzadas se concentra en su familia insignia, una línea de ingeniería que busca resolver las demandas de los usuarios más exigentes. Estos dispositivos incorporan las plataformas de hardware más veloces de la actualidad y configuraciones de memoria que agilizan el procesamiento de tareas complejas de forma simultánea.

Vivo X100 Ultra El módulo óptico del Vivo X100 Ultra incorpora un estabilizador mecánico para corregir los movimientos del usuario al usar el zoom de 200 megapíxeles. Shutterstock Este dispositivo se posiciona en la cúspide de los teléfonos de la marca debido a su configuración fotográfica desarrollada en sociedad con la firma alemana Zeiss. La terminal aloja un sensor principal de una pulgada acompañado por un teleobjetivo de 200 megapíxeles con sistema de estabilización activa, una especificación mecánica que minimiza las oscilaciones al capturar objetos a larga distancia. El rendimiento lógico depende del circuito integrado Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, respaldado por una pantalla AMOLED con resolución 2K y una batería de alta densidad.

Vivo X Fold3 Pro La estructura interna del Vivo X Fold3 Pro utiliza una batería con compuestos de silicio para reducir el grosor final del dispositivo plegable. Shutterstock La propuesta de la compañía dentro del segmento de pantallas flexibles gama alta establece estándares técnicos basados en la delgadez y la reducción del peso del chasis. El aparato porta un mecanismo de bisagra de fibra de carbono que disminuye el espesor general de la estructura sin comprometer la rigidez ante caídas fortuitas. La arquitectura interna combina el procesador Snapdragon 8 Gen 3 con una batería de silicio-carbono de 5.700 mAh que tolera ciclos de carga rápida por cable de 100 vatios y sistemas de alimentación por inducción inalámbrica.