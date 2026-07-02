Guía actualizada: los tres mejores teléfonos gama alta de Vivo
Vivo cuenta con un catálogo en el segmento más competitivo de la telefonía móvil con apuestas centradas en la fotografía avanzada.
El sector de los dispositivos portátiles premium registra una evolución acelerada en el procesamiento de imágenes y la autonomía energética. La marca Vivo despliega en los mercados globales una serie de dispositivos que compiten de forma directa en la gama alta, utilizando sensores fotográficos de gran tamaño y uniones de ingeniería con firmas tradicionales del sector óptico.
La oferta del fabricante para el segmento de prestaciones avanzadas se concentra en su familia insignia, una línea de ingeniería que busca resolver las demandas de los usuarios más exigentes. Estos dispositivos incorporan las plataformas de hardware más veloces de la actualidad y configuraciones de memoria que agilizan el procesamiento de tareas complejas de forma simultánea.
Vivo X100 Ultra
Este dispositivo se posiciona en la cúspide de los teléfonos de la marca debido a su configuración fotográfica desarrollada en sociedad con la firma alemana Zeiss. La terminal aloja un sensor principal de una pulgada acompañado por un teleobjetivo de 200 megapíxeles con sistema de estabilización activa, una especificación mecánica que minimiza las oscilaciones al capturar objetos a larga distancia. El rendimiento lógico depende del circuito integrado Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, respaldado por una pantalla AMOLED con resolución 2K y una batería de alta densidad.
Vivo X Fold3 Pro
La propuesta de la compañía dentro del segmento de pantallas flexibles gama alta establece estándares técnicos basados en la delgadez y la reducción del peso del chasis. El aparato porta un mecanismo de bisagra de fibra de carbono que disminuye el espesor general de la estructura sin comprometer la rigidez ante caídas fortuitas. La arquitectura interna combina el procesador Snapdragon 8 Gen 3 con una batería de silicio-carbono de 5.700 mAh que tolera ciclos de carga rápida por cable de 100 vatios y sistemas de alimentación por inducción inalámbrica.
Vivo X100 Pro
Esta variante de Vivo representa el equilibrio de la gama alta convencional mediante la integración de un chip MediaTek Dimensity 9300 optimizado para la gestión térmica bajo alta exigencia de procesamiento. La configuración de cámaras traseras utiliza tres sensores de 50 megapíxeles que asimilan un revestimiento óptico especial para reducir los reflejos de las luces nocturnas en las capturas urbanas. El chasis de aluminio cuenta con certificación IP68 contra la filtración de partículas de polvo y fluidos, asegurando la supervivencia del componente en situaciones de inmersión accidental.