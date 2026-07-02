WhatsApp deja de funcionar en una lista de teléfonos antiguos desde julio

La aplicación de mensajería WhatsApp inhabilitó el acceso a los dispositivos con sistemas operativos obsoletos. La medida busca garantizar la seguridad.

La aplicación WhatsApp interrumpe su funcionamiento en los terminales que no asimilan los protocolos modernos de seguridad.

La empresa Meta interrumpió de forma definitiva el soporte técnico para una extensa serie de dispositivos móviles antiguos. El servicio de WhatsApp dejó de operar en las terminales que no asimilan las nuevas herramientas de protección de datos y las funciones recientes de asistencia artificial.

El informe oficial emitido por la compañía detalla que la plataforma requiere configuraciones de hardware modernas para ejecutar de forma correcta las videollamadas y el procesamiento lógico de datos. A partir de este período, las especificaciones mínimas excluyen a los equipos que portan plataformas anteriores a las versiones recomendadas por la industria global. Las terminales que quedan fuera del ecosistema digital acumulan fallas debido a la falta de parches de seguridad de sus fabricantes originales.

Dispositivos afectados con sistema Android Los celulares que posean un sistema operativo previo a la edición Android 5.0 perdieron la compatibilidad con el mensajero. El corte preventivo alcanza a modelos populares en el mercado local como el Samsung Galaxy S3, el Galaxy S4 y el Motorola Moto G de primera generación. Estos teléfonos antiguos no disponen de la potencia física necesaria para procesar el cifrado actual del software de Meta.

La restricción tecnológica implica que los usuarios de estos teléfonos de marcas como LG, Sony o Huawei ya no pueden descargar la aplicación ni recibir actualizaciones críticas. La firma tecnológica aclaró que los aparatos mantendrán sus funciones básicas nativas, de modo que los propietarios de un equipo viejo solo podrán realizar llamadas tradicionales de voz y enviar mensajes de texto comunes mediante la red de telefonía celular tradicional.

Los usuarios de teléfonos con soporte vencido deben resguardar sus copias de seguridad antes de que el software quede inactivo. WhatsApp Modelos obsoletos bajo la plataforma iOS El cese del servicio de mensajería impacta también de manera directa sobre los productos de Apple que no logran actualizarse a la versión de Android o iOS 15.1. El listado de exclusión abarca a los modelos de iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, así como también al iPhone 6 y al iPhone 6 Plus. El bloqueo de WhatsApp se ejecuta de manera automatizada al detectar que el entorno de Apple no cumple con los requisitos del código de seguridad actual.