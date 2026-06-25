WhatsApp sumará alertas para avisar cuando un usuario sea mencionado en un estado

WhatsApp sigue trabajando en detalles para sus usuarios respecto de cuando uno de ellos es mencionado. El cambio global que se viene.

La plataforma de mensajería WhatsApp prepara una actualización que permitirá recibir notificaciones privadas cuando alguien sea mencionado en un estado, incluyendo publicaciones de texto. La función busca mejorar la interacción y garantizar que los mensajes lleguen a las personas indicadas.

WhatsApp anunció que esta nueva actualización que modificará la manera en que los usuarios interactúan con los estados de la aplicación. La novedad consiste en un sistema de menciones que enviará una notificación privada cada vez que una persona sea etiquetada en una publicación, ya sea una foto, un video o un estado de texto.

Hasta ahora, las menciones estaban disponibles únicamente en contenidos visuales. Con esta actualización, la herramienta también llegará a los estados escritos, permitiendo una experiencia más uniforme dentro de la plataforma. Según la información difundida, el usuario mencionado recibirá un aviso directo en el chat, aunque el resto de los contactos no podrá ver quién fue etiquetado.

Cómo funcionará la nueva herramienta de WhatsApp Al crear un estado de texto, aparecerá un nuevo botón que permitirá seleccionar uno o varios contactos para mencionarlos. Una vez elegidos, WhatsApp enviará automáticamente una notificación privada informando que fueron incluidos en la publicación. La etiqueta permanecerá invisible para los demás espectadores, reforzando así la privacidad de la función.

La compañía busca que los usuarios puedan compartir mensajes, saludos, anuncios o información importante con personas específicas sin necesidad de modificar la configuración general de privacidad de sus estados. De esta manera, la mención funciona como una invitación personalizada para que el contacto acceda al contenido compartido.