WhatsApp confirmó la fecha en la que dejará de funcionar en estos iPhone

WhatsApp dejará de funcionar en algunos modelos de iPhone de Apple. Los detalles y la fecha a tener en cuenta en 2026.

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con varios modelos antiguos de iPhone a partir del próximo 30 de noviembre de 2026, como parte de una actualización de los requisitos mínimos del sistema operativo necesarios para utilizar el servicio.

Según informó Meta, propietaria de WhatsApp, la medida responde a la necesidad de reforzar la seguridad y garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma en dispositivos móviles más antiguos. Como consecuencia, los teléfonos que no cumplan con los nuevos requisitos dejarán de poder ejecutar la aplicación.

Qué modelos de iPhone dejarán de tener WhatsApp Entre los modelos que podrían verse afectados se encuentran el iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación, iPhone 7 e iPhone 7 Plus. Estos dispositivos deberán contar, como mínimo, con iOS 15.5 para seguir siendo compatibles con WhatsApp una vez entren en vigor los cambios.

No obstante, existe una solución para la mayoría de los usuarios de estos equipos. Todos los modelos mencionados pueden actualizarse a iOS 15.5, por lo que bastará con instalar la última versión disponible del sistema operativo para continuar utilizando la aplicación sin inconvenientes. El proceso puede realizarse desde el menú de Ajustes, ingresando en General y posteriormente en Actualización de software.

La compañía también recordó que en ocasiones anteriores ha retirado el soporte de forma definitiva para dispositivos más antiguos. En 2025, por ejemplo, WhatsApp dejó de funcionar permanentemente en los modelos iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus.