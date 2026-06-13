WhatsApp prepara una de las funciones más esperadas por los usuarios

WhatsApp continúa incorporando novedades para mejorar la experiencia de sus usuarios. Ahora, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo está desarrollando una función muy esperada: la posibilidad de programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora elegidas por el usuario.

Según informó el portal especializado WABetaInfo, la herramienta se encuentra actualmente en fase de desarrollo para iPhone y todavía no está disponible ni siquiera para los usuarios que participan del programa beta. Sin embargo, ya se conocen varios detalles sobre cómo funcionará cuando llegue a la aplicación.

La nueva función permitirá redactar un mensaje y definir exactamente cuándo se enviará. Para hacerlo, los usuarios deberán mantener presionado el botón de enviar y seleccionar una fecha y horario determinados.

Esta herramienta puede resultar útil para recordar eventos importantes, enviar saludos de cumpleaños, organizar tareas laborales o comunicarse con personas que viven en diferentes zonas horarias sin necesidad de estar pendiente del reloj.

WhatsApp también trabaja en una sección específica donde se podrán visualizar todos los mensajes programados antes de que sean enviados. Desde allí, los usuarios tendrán la posibilidad de modificarlos o eliminarlos.

La herramienta todavía se encuentra en desarrollo y no tiene fecha de lanzamiento.

En caso de borrar un mensaje antes de la fecha establecida, el destinatario no recibirá ninguna notificación. Además, la aplicación mostrará que existe un mensaje programado dentro de la conversación para facilitar su seguimiento.

También estará disponible en grupos

Otra de las novedades es que la función no solo estará disponible para chats individuales, sino también para grupos. Sin embargo, WhatsApp aclarará el contexto original de la programación.

Esto significa que los mensajes programados serán enviados únicamente a las personas que formen parte del grupo al momento de su creación. Si un usuario se suma al grupo después de que el mensaje fue programado, no recibirá ese contenido.

Cuándo llegará a WhatsApp

Por el momento, Meta no confirmó una fecha de lanzamiento oficial. La herramienta continúa en desarrollo y deberá pasar primero por las versiones beta antes de llegar a todos los usuarios.