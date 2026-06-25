WhatsApp: el cambio en las fotos de perfil que muestra quién está en línea

Tras una fase de pruebas en versiones beta, WhatsApp implementará un sistema para ver quién se encuentra en línea directamente desde la lista de contactos.

En Instagram y Facebook es más fácil detectar quién está en línea que en WhatsApp, ya que, si el usuario tiene configurado ese indicador de forma pública, se puede observar un punto verde en la foto de perfil. Esto permite identificar si está o no disponible para hablar y responder en el momento.

Por el momento, WhatsApp cuenta con la función “en línea”, que, si el usuario de la aplicación la tiene habilitada, permite ver si está conectado o incluso cuándo fue la última vez que estuvo activo. Todo depende de la configuración de privacidad de cada cuenta.

Nuevas pruebas: qué cambios se vienen en WhatsApp Ahora, WhatsApp estaría probando en usuarios beta una función similar: un punto verde en la foto de perfil de los usuarios cuando se encuentran activos o en línea. Este indicador funcionaría como una señal rápida para reconocer la disponibilidad de un contacto, sin necesidad de ingresar al chat o revisar su estado de conexión de forma manual.

La función se encuentra en fase beta y aún no tiene lanzamiento global. Shutterstock Por el momento, esta función no estaría disponible para todos los usuarios, ya que se encontraría en etapa de pruebas. Como ocurre con otras actualizaciones, WhatsApp suele implementar primero estas novedades en versiones beta antes de su lanzamiento global, lo que permite ajustar su funcionamiento según la respuesta de los usuarios.