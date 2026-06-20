WhatsApp prueba un punto verde para saber al instante quién está en línea

WhatsApp prueba un punto verde sobre la foto de perfil para alertar cuándo un contacto está en línea, una función disponible por ahora solo para usuarios beta.

WhatsApp prueba un punto verde sobre la foto de perfil para indicar cuándo un contacto está en línea.

WhatsApp está probando una nueva forma de mostrar cuándo un contacto está conectado. Según reveló el sitio especializado WABetaInfo, la actualización beta 2.26.24.5 para Android incorpora un punto verde sobre la foto de perfil de un contacto cuando está en línea, visible por ahora en la pantalla de información del chat. Se trata de una función en fase de pruebas, todavía no disponible para el público general.

Cómo funciona El punto verde es un recurso habitual en aplicaciones de mensajería y redes sociales para comunicar la disponibilidad en tiempo real sin necesidad de abrir la conversación. En WhatsApp, un contacto aparece en línea cuando tiene la aplicación abierta y su configuración de privacidad permite que otros vean ese estado.

Antes de esta actualización, la pantalla de información del chat ya mostraba si un contacto estaba conectado, pero solo como una etiqueta de texto debajo de la foto de perfil. Ahora esa etiqueta fue reemplazada por el punto verde, que se ubica directamente sobre la imagen y resulta mucho más visible a simple vista.

La función todavía está en fase beta y solo es visible para un número limitado de usuarios de Android. Shutterstock Una función todavía en pruebas Por el momento, el punto verde solo aparece en la pantalla de información del chat: no es visible ni en la lista de chats ni en la pantalla de conversación. La función está disponible únicamente para un número limitado de usuarios beta de Android, y WhatsApp la iría ampliando de forma gradual en las próximas semanas.