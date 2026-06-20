Netflix: el primer documental de Lucrecia Martel que no podés dejar de ver

Nuestra tierra, el documental que Lucrecia Martel tardó 14 años en gestar, se sumó al catálogo de Netflix para explorar las realidades del norte argentino.

Después de su paso por las salas de cine, en mayo llegó a Netflix la última producción de la reconocida cineasta salteña Lucrecia Martel. Se trata de una de sus producciones más esperadas desde el estreno de Zama en 2017, y ahora está disponible para todo el público de la plataforma.

Nuestra tierra es la culminación de un trabajo que le llevó a la directora más de una década. El film es el resultado de alrededor de 14 años de investigación y tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia 2025, antes de llegar a las salas argentinas en marzo de 2026.

El documental tiene como hilo conductor el juicio por el asesinato de Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena Chuschagasta. Foto: Netflix De qué trata El documental refleja la situación que viven las comunidades indígenas en el norte argentino, con el puntapié de un crimen atroz: el asesinato del líder indígena de Chuschagasta, Javier Chocobar, ocurrido en 2009. Todo comenzó con la difusión de un video del crimen, filmado por los propios perpetradores, que se viralizó en YouTube.

La película utiliza como hilo conductor el proceso del juicio oral y público por la muerte de Chocobar, asesinado en el marco de una disputa territorial. Según la sinopsis oficial de Netflix, el documental examina el juicio de tres hombres acusados de matar al líder indígena y expone la histórica disputa por tierras en el país. Los acusados son Sergio Amín, un empresario que buscaba iniciar una explotación minera en las tierras de la comunidad, y dos ex policías que actuaron como sus aliados, Luis Humberto Gómez y José Valdivieso.

Más que un caso judicial La cámara no se queda únicamente en el tribunal: se desplaza también hacia el territorio en disputa, capturado mediante planos aéreos que revelan su centralidad como testigo silencioso de la historia. Aunque el film toma como puntapié el crimen de Chocobar, el curso del juicio y sus implicancias históricas, la propuesta de Martel tiene una amplitud que va más allá del hecho puntual.