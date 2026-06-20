Cómo cuidar las ollas de hierro, acero y antiadherentes para que duren más

Las ollas de hierro, acero inoxidable y antiadherentes requieren cuidados específicos para su mantenimiento, asegurando su óptimo rendimiento en la cocina.

Las ollas son uno de los principales utensilios de cocina, sin embargo, no suelen ser baratos y según el material, depende el cuidado que necesitan. Las de hierro, acero inoxidable y las antiadherentes tienen características diferentes y, por lo tanto, necesitan un tipo de limpieza específica para evitar daños y prolongar su duración.

Un buen mantenimiento no solo ayuda a conservar su aspecto, sino que también mejora el rendimiento al cocinar. Desde la limpieza hasta la forma de almacenarlas, pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia con el paso del tiempo.

Cómo cuidar las ollas de hierro Un material que está en tendencia hoy y lo podemos encontrar en ollas y sartenes. Se caracteriza por distribuir el calor de manera uniforme, pero necesita ciertos cuidados para evitar la aparición del óxido. Principalmente, es necesario lavarlas y secarlas completamente y además, se recomienda aplicar una fina capa de aceite una vez limpias para conservarlas en buen estado.

Las ollas de hierro necesitan secarse bien para evitar la aparición de óxido. Foto: Archivo Cómo mantener las ollas de acero inoxidable Probablemente es una de las ollas más elegidas gracias a su durabilidad y facilidad de limpieza. Para mantener su calidad, se recomienda lavarlas con agua tibia y detergente después de cada uso. Además, conviene evitar las esponjas metálicas por que pueden dañar la superficie. Por otro lado, si queremos evitar manchas no se deben sobrecalentar vacías en la hornalla.