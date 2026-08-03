Tres lugares en Brasil que buscan voluntarios internacionales en verano

La ruta de voluntariados en Brasil para viajar gratis este verano y transformar vidas. Playas, selva y causa social.

Brasil abre sus puertas a viajeros solidarios. Quienes buscan impacto social y ahorro financiero encuentran opciones reales para este verano.

Tres proyectos confirmados para colaborar y viajar este verano El proyecto Eco Caminhos opera en las montañas del estado de Río de Janeiro. Esta finca ecológica ofrece estancia y alimentos a cambio de apoyo en agricultura orgánica y bioconstrucción. Los participantes aprenden sobre cultivo sostenible mientras conviven con personas de diversos países.

En las zonas urbanas de Río de Janeiro trabaja la organización International Volunteer HQ. Esta iniciativa recibe personas dedicadas a impartir clases de idiomas y apoyar centros educativos de la comunidad. El programa otorga guía constante y estancia dentro de viviendas compartidas de la zona.

En la región del Pantanal labora el Instituto Arara Azul con la fauna silvestre. Los voluntarios colaboran en tareas de monitoreo e inspección de nidos del guacamayo azul en su hábitat natural. Esta labor requiere esfuerzo diario de campo y un contacto directo con el ecosistema.