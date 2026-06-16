La nueva función de WhatsApp que facilitará las videollamadas desde la computadora

WhatsApp sigue incorporando novedades y ahora comenzó a desplegar una función que muchos usuarios venían esperando: las llamadas grupales de voz y video desde WhatsApp Web . La herramienta ya está disponible para algunos participantes del programa beta y se espera que llegue a más personas durante las próximas semanas.

Hasta ahora, quienes utilizaban WhatsApp desde el navegador podían realizar llamadas individuales, una función que comenzó a implementarse a principios de este año. Sin embargo, las conversaciones grupales todavía estaban limitadas a la aplicación móvil o de escritorio.

La nueva función permite iniciar llamadas de voz o videollamadas directamente desde un grupo de WhatsApp Web . Para hacerlo, solo hay que ingresar al chat y buscar el botón de llamada en la parte superior de la conversación.

Además, los usuarios podrán elegir qué integrantes del grupo participarán de la llamada, sin necesidad de convocar automáticamente a todos los miembros.

Según informó WABetaInfo, las llamadas grupales admiten hasta 32 participantes, el mismo límite que ya existe en las versiones para celulares y computadoras.

llamada de whatsapp WhatsApp Web suma herramientas que ya existían en la aplicación móvil. Foto: Archivo

Por el momento, la herramienta se encuentra en fase de prueba y solo algunos usuarios de la beta de WhatsApp Web pueden acceder a ella. Si el botón de llamada todavía no aparece en los grupos, será necesario esperar futuras actualizaciones.

Aunque WhatsApp no confirmó una fecha de lanzamiento para la versión estable, todo indica que la función llegará progresivamente a más usuarios en las próximas semanas.