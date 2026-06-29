Microsoft cambia de estrategia: Windows 10 tendrá un año más de vida y estos usuarios serán los beneficiados

Cuando todo indicaba que Windows 10 comenzaba la cuenta regresiva definitiva hacia su despedida, Microsoft sorprendió con un cambio de rumbo que beneficiará a millones de usuarios en todo el mundo. La compañía confirmó que extenderá un año más el programa Extended Security Updates (ESU), lo que permitirá que el sistema operativo continúe recibiendo actualizaciones de seguridad hasta octubre de 2027.

La decisión llega en un contexto particular. A pesar de que Windows 11 ya lleva varios años en el mercado, Windows 10 sigue siendo uno de los sistemas operativos más utilizados. Ya sea por comodidad, compatibilidad o porque muchos equipos no cumplen con los requisitos de hardware exigidos por Microsoft , una gran cantidad de usuarios todavía no dio el salto a la nueva versión.

Originalmente, Microsoft había fijado el fin del soporte oficial de Windows 10 para octubre de 2025. Posteriormente presentó el programa Extended Security Updates (ESU), pensado para ofrecer un año adicional de parches de seguridad, extendiendo la cobertura hasta octubre de 2026.

La prórroga beneficia especialmente a usuarios cuyos equipos con Windows 10 no pueden actualizarse oficialmente a Windows 11 todavía.

Ahora la empresa volvió a modificar ese calendario y confirmó una nueva prórroga hasta octubre de 2027. Quienes ya forman parte del programa ESU recibirán automáticamente esta extensión y, además, aquellos usuarios que pagaron por el servicio no deberán afrontar un costo adicional para acceder a este nuevo período de actualizaciones.

Eso sí, la medida tiene un alcance limitado. Windows 10 continuará protegido frente a vulnerabilidades críticas, malware y otras amenazas de seguridad, pero no incorporará nuevas funciones, mejoras de rendimiento ni cambios en la interfaz. En otras palabras, seguirá siendo el mismo sistema operativo, aunque con un nivel de seguridad actualizado.

Windows 10 seguirá recibiendo parches de seguridad, aunque no incorporará nuevas funciones ni mejoras de rendimiento. Shutterstock

¿Por qué Microsoft decidió extender el soporte?

Si bien la compañía no explicó oficialmente los motivos, el contexto ofrece varias pistas. Uno de los factores más importantes es que millones de computadoras todavía funcionan con Windows 10 y muchas de ellas no pueden actualizarse a Windows 11 debido a las exigencias técnicas impuestas por Microsoft, especialmente la obligatoriedad de contar con TPM 2.0 y determinados procesadores compatibles.

A eso se suma el aumento en el precio del hardware durante los últimos años, una situación que llevó a muchos usuarios a postergar la compra de una computadora nueva.

Incluso entre los jugadores, uno de los segmentos más activos del mercado de PC, Windows 10 mantiene una presencia importante. Esto demuestra que el sistema operativo continúa ofreciendo un rendimiento sólido y una compatibilidad que muchos usuarios todavía valoran.

La extensión brinda más tiempo para planificar la migración sin comprometer la protección frente a amenazas informáticas. shutterstock

¿Vale la pena seguir usando Windows 10?

La extensión del programa ESU representa una buena noticia para quienes no tienen previsto cambiar de computadora en el corto plazo. Disponer de un año adicional de actualizaciones de seguridad permitirá seguir utilizando Windows 10 con mayor tranquilidad mientras se evalúa una futura migración.

Sin embargo, esta decisión no cambia el rumbo de Microsoft. Windows 11 continúa siendo el sistema operativo hacia el que apunta la compañía y será el que reciba todas las novedades, mejoras de inteligencia artificial y nuevas funciones en los próximos años.

Para quienes cuentan con un equipo compatible, la actualización sigue siendo la alternativa más recomendable. Pero para millones de usuarios cuyos equipos todavía funcionan correctamente, esta prórroga ofrece un margen adicional para planificar el cambio sin quedar expuestos a riesgos de seguridad.