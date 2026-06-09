Windows 11 gratis: ¿quiénes pueden instalarlo sin pagar y cómo hacerlo?

Aunque Windows 11 no es un sistema operativo gratuito, millones de usuarios pueden instalarlo sin pagar una nueva licencia. Microsoft permite que quienes ya poseen una licencia válida de Windows 10 y cuentan con un equipo compatible puedan actualizar a Windows 11 sin costo adicional . Es importante destacar que esta gratuidad no se refiere a que el sistema sea libre, sino al derecho de uso basado en la licencia existente.

La opción de actualizar sin costo está disponible desde el lanzamiento del sistema y se mantiene vigente a través de Windows Update y las herramientas oficiales de instalación de Microsoft . La actualización conserva la misma edición del sistema operativo : Windows 10 Home se convierte en Windows 11 Home y Windows 10 Pro en Windows 11 Pro.

Para acceder a esta opción, el equipo debe cumplir con los requisitos mínimos de hardware, que incluyen un procesador de 1 GHz o superior con dos núcleos, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, firmware UEFI con Secure Boot, TPM 2.0, compatibilidad con DirectX 12 y pantalla HD de más de 9 pulgadas. Microsoft recomienda usar la herramienta PC Health Check o consultar Windows Update para confirmar la compatibilidad antes de actualizar.

Licencias digitales y activación

Microsoft utiliza licencias digitales para simplificar la activación del sistema operativo. En la mayoría de los casos, los usuarios que actualizan desde Windows 10 no necesitan ingresar manualmente la clave, ya que el sistema reconoce automáticamente el derecho de uso asociado al dispositivo. Esto también facilita reinstalaciones: si un equipo con licencia digital válida ya tuvo Windows 11, es posible reinstalarlo sin costo adicional, siempre y cuando se mantenga la misma edición.

Cualquier computadora que no cuente con una licencia válida, como equipos ensamblados desde cero, reacondicionados sin clave transferible o dispositivos nuevos sin activación previa, necesitará una licencia independiente para activar Windows 11 y acceder a todas sus funciones. Descargar la imagen ISO o utilizar el asistente oficial no convierte el sistema en gratuito, sino que permite instalarlo; la activación sigue siendo imprescindible.

windows parche3 El incidente llega en un momento clave: el soporte oficial de Windows 10 finalizará en octubre de 2025. Windows

Windows 11 como producto comercial

Windows 11 sigue siendo un software comercial cuyo uso depende de licenciamiento válido. A diferencia de sistemas operativos de código abierto, no se puede usar de manera completa sin pagar, salvo en los casos de actualización desde Windows 10 que cumpla con las condiciones técnicas y de licencia. Esta política asegura que los millones de usuarios que cumplen los requisitos puedan acceder a la versión más reciente sin asumir un costo adicional, mientras que Microsoft mantiene un control sobre la legalidad y soporte del sistema operativo.

En conclusión, Windows 11 puede actualizarse gratis para quienes tengan Windows 10 activado en un dispositivo compatible. El proceso es sencillo a través de Windows Update o herramientas oficiales, pero es esencial contar con la licencia adecuada y cumplir los requisitos técnicos. Esto garantiza un sistema actualizado, seguro y completamente funcional sin costo extra, respetando las políticas de Microsoft y la legalidad del software.