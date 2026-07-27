Los 5 mejores teléfonos para tomar fotos según su relación calidad-precio

El mercado de la telefonía móvil ofrece alternativas con prestaciones fotográficas de nivel profesional sin necesidad de pagar los costos de la gama alta más costosa. A partir del análisis técnico, repasamos los cinco mejores teléfonos disponibles en Mercado Libre para capturar imágenes y video cuidando el presupuesto.

El Samsung Galaxy S24 FE se posiciona como la opción más completa dentro de los teléfonos de costo moderado gracias a un sistema versátil de tres cámaras traseras. El módulo principal incluye un sensor de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS) y apertura f/1.8, acompañado por un gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo dedicado de 8 megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos.

Esta combinación técnica permite capturar imágenes nítidas con amplio rango dinámico y tonos de color equilibrados en diversas condiciones de luz. Además, el teléfono destaca por su capacidad de grabación de video en resolución 8K y 4K a 120 cuadros por segundo, una especificación poco frecuente en su categoría. Su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con 120 hercios y la certificación de resistencia al agua IP68 completan un conjunto sólido para el uso cotidiano.

La alternativa de Google destaca por su procesamiento computacional y su rendimiento en condiciones de baja luminosidad . El Google Pixel 9a equipa un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura f/1.7 y estabilización óptica, junto a un lente ultra gran angular de 13 megapíxeles que suma enfoque automático para tomas macro de corta distancia.

La plataforma integra funciones asistidas por inteligencia artificial como Night Sight, Magic Editor y herramientas específicas para astrofotografía. Si bien prescinde de un lente teleobjetivo físico, el recorte digital sobre el sensor principal de este teléfono ofrece recortes de dos aumentos con un nivel de detalle elevado para retratos y paisajes.

Apple iPhone 17

Dentro del ecosistema de la manzana, el iPhone 17 representa la entrada más equilibrada para quienes buscan calidad en captura de fotos y secuencias de video. El equipo monta un sistema Fusion de dos cámaras de 48 megapíxeles, compuesto por un lente principal de 26 milímetros f/1.6 con estabilización por desplazamiento de sensor y un ultra gran angular de 13 milímetros f/2.2.

iPhone 17. Shutterstock

La cámara frontal suma un sensor de 18 megapíxeles en formato cuadrado que facilita la captura de autorretratos verticales u horizontales. El procesamiento de color nativo, el rango dinámico en modo Noche y la fluidez del modo Retrato convierten a este equipo de Apple en una opción confiable dentro del segmento.

Xiaomi 15T Pro

Desarrollado en colaboración con la firma de óptica cinematográfica Leica, el Xiaomi 15T Pro destaca por la nitidez de sus lentes Summilux. La configuración trasera incluye un sensor principal de 50 megapíxeles con lente de 23 milímetros f/1.62, un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 5 aumentos y un ultra gran angular de 12 megapíxeles.

Xiaomi 15T Pro: el gama media para la fotografía móvil. Shutterstock

El software del dispositivo permite elegir entre los perfiles de color Leica Authentic y Leica Vibrant, e incorporar un modo dedicado a la fotografía callejera. Su sensor de gran tamaño capta un volumen elevado de luz, garantizando resultados profesionales tanto en tomas fijas como en grabaciones de video en formato 8K.

Motorola Edge 70

El Motorola Edge 70 combina un perfil delgado de solo 6 milímetros de grosor con un sistema fotográfico de triple sensor de 50 megapíxeles. El lente principal de 24 milímetros con apertura f/1.8 trabaja junto a un gran angular de 12 milímetros con enfoque automático que actúa como cámara macro dedicada.

En el frente, la cámara para autorretratos integra también un sensor de 50 megapíxeles que registra colores de piel naturales y buen nivel de contraste. La estructura del teléfono posee certificación IP68/IP69 contra el polvo y el agua, consolidándose como una opción delgada, resistente y accesible para los usuarios que priorizan la creación de contenido.