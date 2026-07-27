PlayStation te permite descargar un juegazo gratis, pero solo por tiempo limitado

Con el precio de los videojuegos en constante aumento, cada lanzamiento gratuito se convierte en una oportunidad difícil de dejar pasar para los usuarios de consolas. En ese contexto, PlayStation acaba de recibir por sorpresa un nuevo título gratis en la PlayStation Store , una novedad que llamó la atención de la comunidad por tratarse de un juego que ya había cosechado muy buenas críticas en otras plataformas.

Se trata de New York Mysteries 2: High Voltage , una aventura gráfica desarrollada por FIVE-BN STUDIO que debutó esta semana en la tienda digital de Sony bajo un modelo free-to-play, por lo que cualquier usuario de PS5 puede descargarlo sin necesidad de contar con una suscripción a PlayStation Plus ni cumplir requisitos adicionales.

La saga New York Mysteries ya era conocida entre los aficionados al género gracias a sus lanzamientos en PC, dispositivos móviles y Nintendo Switch. En Steam, sus diferentes entregas acumulan cientos de reseñas positivas, donde los jugadores destacan la combinación de una narrativa atrapante con acertijos que recuerdan a las clásicas aventuras point-and-click de décadas pasadas.

La llegada de New York Mysteries 2: High Voltage a PlayStation 5 representa una buena noticia para quienes disfrutan de los juegos pausados, centrados en la exploración y la resolución de enigmas, alejándose de las propuestas de acción frenética que dominan gran parte del mercado actual.

Aunque en otras plataformas los títulos de la franquicia son de pago, en PS5 esta entrega puede obtenerse de manera gratuita. La explicación está en su modelo de negocio: incorpora compras internas opcionales que permiten adquirir monedas para facilitar el progreso, aunque no son obligatorias para completar la aventura.

El juego ofrece más de 50 escenarios, 40 minijuegos y una narrativa inspirada en el clásico cine noir. FIVE-BN STUDIO

Misterios, asesinatos y fenómenos sobrenaturales

La historia transporta al jugador al Nueva York de la década de 1950, donde una serie de sucesos inexplicables mantiene en vilo a la ciudad. Todo comienza con un extraño incidente durante una ejecución en la famosa prisión de Sing Sing, un hecho que desencadena una investigación repleta de acontecimientos sobrenaturales.

El jugador asume el papel de Laura, una periodista decidida a descubrir quién está detrás de una serie de asesinatos que desconciertan a las autoridades. Las víctimas aparecen reducidas a montones de cenizas y los pocos testigos aseguran haber visto una misteriosa esfera de electricidad antes de cada crimen.

A medida que avanza la investigación, será necesario recorrer más de 50 escenarios, encontrar objetos ocultos, resolver rompecabezas y superar más de 40 minijuegos que pondrán a prueba la capacidad de observación y deducción.

Una oportunidad para ampliar la biblioteca sin gastar dinero

En una industria donde los lanzamientos para consolas alcanzan precios cada vez más elevados, la posibilidad de sumar un juego completo gratis resulta especialmente atractiva. Más aún cuando se trata de una propuesta que ya demostró una buena recepción entre los jugadores de PC.

Quienes busquen una experiencia diferente, con un fuerte componente narrativo y una ambientación inspirada en el cine noir, encontrarán en New York Mysteries 2: High Voltage una alternativa ideal para disfrutar durante varias horas.

Para obtenerlo solo es necesario ingresar a la Store de PlayStation, buscar el título y añadirlo a la biblioteca. No requiere PlayStation Plus ni pagos obligatorios, por lo que representa una de las oportunidades más interesantes que ofrece actualmente la tienda digital de Sony para ampliar la colección sin afectar el bolsillo.