El error de Windows 11 que puede hacerte desaparecer hasta 70 GB de almacenamiento

Quedarse sin espacio de almacenamiento en la computadora suele estar relacionado con la instalación de programas, la descarga de archivos pesados o la acumulación de fotos y videos. Sin embargo, algunos usuarios de Windows 11 comenzaron a detectar un problema mucho más llamativo: decenas de gigabytes desaparecían del disco sin una explicación aparente.

Tras numerosas quejas en los foros oficiales, Microsoft confirmó la existencia de un error que afecta a un componente interno del sistema operativo . El error provoca que un archivo utilizado por Windows aumente de tamaño de forma indefinida, llegando incluso a ocupar cerca de 70 GB, según algunos de los casos reportados.

La compañía ya distribuyó una actualización para corregir el problema, aunque el despliegue será gradual. Mientras tanto, los usuarios afectados pueden aplicar una solución temporal para impedir que el archivo continúe creciendo.

El responsable del problema es un archivo denominado CapabilityAccessManager.db-wal, ubicado dentro de la carpeta ProgramData de Windows.

Microsoft confirmó la falla y comenzó a distribuir una actualización para corregir el problema de forma gradual.

Este archivo pertenece al servicio Capability Access Manager, encargado de administrar los permisos que utilizan las aplicaciones para acceder a funciones del sistema como la ubicación, el micrófono, la cámara o las capturas de pantalla.

En condiciones normales, este componente funciona silenciosamente en segundo plano y ocupa muy poco espacio. Sin embargo, un error introducido en Windows 11 provocó que comenzara a registrar información de manera continua, aumentando su tamaño sin límite.

Uno de los casos que más repercusión tuvo fue el de un usuario que aseguró haber perdido alrededor de 70 GB de almacenamiento debido al crecimiento del archivo. Con el paso de los días comenzaron a aparecer reportes similares, lo que permitió confirmar que no se trataba de un problema aislado.

El archivo afectado pertenece al servicio que administra los permisos de ubicación, cámara y micrófono del sistema. Microsoft

Microsoft ya tiene una solución, pero todavía no llegó a todos

Después de investigar los reportes, Microsoft publicó una corrección mediante la actualización KB5095093, disponible inicialmente para las versiones Windows 11 24H2 y 25H2.

El parche elimina el comportamiento anómalo del servicio y evita que el archivo continúe creciendo de manera descontrolada.

No obstante, como ocurre con muchas actualizaciones importantes del sistema operativo, su distribución será progresiva. Esto significa que todavía hay equipos que no la recibirán de inmediato mediante Windows Update.

Hasta que eso ocurra, quienes detecten una pérdida repentina de espacio pueden recurrir a una solución temporal que ya fue comprobada por miembros de la comunidad técnica de Microsoft.

Hasta recibir el parche oficial, desactivar los servicios de ubicación evita que el archivo siga creciendo. Shutterstock

Cómo evitar que el problema siga ocupando espacio

Durante la investigación, especialistas utilizaron herramientas de diagnóstico para descubrir que el crecimiento del archivo estaba relacionado con el servicio encargado de gestionar los permisos de ubicación de Windows.

La recomendación temporal consiste en desactivar los Servicios de ubicación desde la configuración del sistema. Para hacerlo basta con ingresar en Configuración > Privacidad y seguridad > Ubicación y desactivar tanto los servicios de ubicación como el acceso de las aplicaciones a esa función.

Según los usuarios que aplicaron esta medida, el archivo deja prácticamente de crecer, evitando que siga consumiendo espacio mientras llega la actualización oficial.

Los especialistas también desaconsejan desactivar completamente el servicio Capability Access Manager, ya que participa en la gestión de permisos de privacidad y podría provocar fallos en distintas aplicaciones del sistema.

Si el espacio libre de la computadora comenzó a reducirse sin motivo aparente, también es recomendable revisar el tamaño del archivo CapabilityAccessManager.db-wal dentro de la carpeta ProgramData. Si ocupa varios gigabytes, lo más probable es que el equipo esté afectado por este error.

En cualquier caso, la solución definitiva pasa por mantener Windows 11 actualizado. Además de corregir este error, las nuevas versiones incorporan mejoras de rendimiento y parches de seguridad que ayudan a mantener el sistema funcionando correctamente.