¿Halo seguirá los pasos de GTA 6? La respuesta sobre su disco físico ya está confirmada

Con el debate por el futuro del formato físico más vigente que nunca, Halo : Campaign Evolved quedó inevitablemente en el centro de la conversación. La incertidumbre surgió después de que GTA 6 alimentara el temor de muchos jugadores sobre la posibilidad de que las ediciones físicas dejaran de incluir el disco y pasaran a ofrecer únicamente un código de descarga, una práctica que ya adoptaron varios títulos de la industria.

A esto se sumó el reciente anuncio de PlayStation, que anticipó que dejará de publicar juegos en formato físico a partir de 2028, una decisión que muchos interpretan como el comienzo del fin para los discos en las consolas.

En ese escenario, Halo Studios decidió responder una de las preguntas que más se repetían entre los fanáticos: ¿la edición física de Halo: Campaign Evolved seguirá el camino de GTA 6 o incluirá un disco tradicional?

A través de un apartado de preguntas frecuentes, Halo Studios confirmó que la edición física del juego para PlayStation 5 y Xbox Series X sí incluirá un disco Blu-ray con el juego, descartando la posibilidad de entregar únicamente un código de descarga.

El remake de Halo reconstruye el clásico de 2001 con gráficos renovados gracias a Unreal Engine 5 y nuevas mecánicas.

La aclaración llega en un momento en el que muchos usuarios miran con desconfianza las ediciones físicas. El caso de GTA 6 reavivó el debate sobre cuánto contenido incluirán realmente los discos en los próximos años y si las cajas terminarán siendo solo un soporte para descargar el juego desde internet.

Con esta decisión, Halo Studios apuesta por mantener una experiencia más tradicional para los jugadores que valoran coleccionar títulos físicos o conservar una copia del juego más allá de las plataformas digitales.

Halo: Campaign Evolved llegará el 28 de julio de 2026 con cross-play y lanzamiento desde el primer día en Game Pass. Halo Studios

Un remake que moderniza un clásico

Más allá del formato, Halo: Campaign Evolved será una reconstrucción completa del primer Halo: Combat Evolved, desarrollado originalmente en 2001.

El remake utiliza Unreal Engine 5 para renovar por completo los escenarios, las animaciones y el apartado gráfico, además de incorporar mejoras en la jugabilidad inspiradas en entregas posteriores de la saga.

Entre las novedades se incluyen nuevas armas, controles más modernos, la posibilidad de abordar vehículos enemigos y diversos ajustes para hacer los combates más ágiles.

También sumará Operación: METEORITE, una campaña inédita de tres misiones protagonizada por Master Chief y el sargento Johnson, ambientada antes de los acontecimientos del juego original.

Cuándo llegará Halo: Campaign Evolved

El remake estará disponible desde el 28 de julio de 2026 para Xbox Series X|S, PC, Steam y, por primera vez en la historia de la franquicia, PlayStation 5.

Las ediciones Premium y Coleccionista ofrecerán acceso anticipado a partir del 23 de julio. Además, el juego contará con cross-play, progresión compartida entre plataformas y estará disponible desde el primer día en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

En un momento en el que el futuro del formato físico genera cada vez más dudas, la decisión de Halo Studios representa un mensaje claro para los coleccionistas: al menos en este lanzamiento, quienes compren la edición física recibirán un disco dentro de la caja y no solo un código de descarga, una diferencia que muchos jugadores consideran fundamental tras la controversia que rodeó a GTA 6 y los recientes anuncios de PlayStation.