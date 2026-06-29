La planta tropical que podés cultivar en el living de tu casa y te regala un superalimento gratis

Descubrí cómo cultivar cúrcuma en tu living y disfrutar de un superalimento gratuito, ideal para quienes aman la jardinería.

Una huerta de interior te permite disfrutar de alimentos orgánicos todo el año sin importar el espacio. Una de las plantas más recomendadas por los expertos es la cúrcuma ya que se adapta muy bien al interior, supone poco mantenimiento y es extremadamente bonita.

La cúrcuma es una planta tropical que no aguanta menos de 15 grados de temperatura. Por eso si estás en una zona fría necesita un lugar luminoso pero con luz indirecta para mantener su temperatura. Tarda aproximadamente 10 meses en dar sus raíces, que por lo general aparecen en verano.

Cómo plantar cúrcuma en casa En zonas o temporadas frías, tenés que vaporizar un rizoma (raíz) un par de días para que germine. Con un vaporizador hay que humedecerlo, pero sin regarlo ni inundarlo para que no le salga moho.

La planta que podés cultivar en casa. Shutterstock Una vez que germinó, su crecimiento puede variar mucho según la temporada en la que se encuentre. Por lo general alcanza un metro de altura y necesita una maceta de unos 30 centímetros de diámetro. Pero para las primeras fases se recomienda utilizar una maceta más pequeña, más ancha que profunda para que mantenga la humedad. Cuando logra un tamaño considerable y tiene hojas, podemos trasplantar a su maceta definitiva.