La planta de interior que llena de color los hogares durante el invierno

Hay una planta, originaria del Mediterráneo, que se convierte en una aliada decorativa para los meses fríos del año.

Mientras muchas plantas entran en reposo durante los meses de invierno, el ciclamen se destaca por ofrecer una abundante floración en esta estación. Con flores que pueden ser blancas, rosadas, rojas, violetas o bicolores, esta planta se ha convertido en una de las favoritas.

La planta para decorar Originario de la región mediterránea y de Oriente Medio, el ciclamen se caracteriza por sus hojas en forma de corazón, de color verde oscuro con dibujos plateados, y por sus delicadas flores de pétalos curvados hacia atrás.

Una planta con flores hermosas. Fuente: Shutterstock. Su período de floración comienza en otoño y puede extenderse hasta finales de la primavera, siempre que reciba los cuidados adecuados.

Especialistas en jardinería recomiendan ubicar la planta en ambientes luminosos, pero evitando el sol directo. Además, el ciclamen se desarrolla mejor en espacios frescos, con temperaturas que oscilen entre los 12 y los 15 grados. También es importante mantenerlo alejado de estufas y otras fuentes de calor, ya que las altas temperaturas reducen su floración y pueden afectar su salud.

En cuanto al riego, se aconseja hacerlo de manera moderada, evitando el exceso de agua y procurando no mojar las flores ni las hojas para prevenir la aparición de hongos.