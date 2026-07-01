Las 3 plantas que resisten la helada y las 3 que morirán si no las proteges

Las plantas resistentes solo requieren un suelo con excelente drenaje para evitar que el agua se congele.

El potus es una de las plantas más populares de los jardines familiares Foto: Pixabay

El descenso brusco de las temperaturas durante el invierno puede destruir por completo la estructura celular de tus plantas en cuestión de horas. Esta es la clave para mantener un espacio exterior saludable.

El mapa de resistencia vegetal ante las bajas temperaturas El pensamiento, el ciclamen (o violeta de los Alpes) y la col ornamental destacan por su capacidad para florecer activamente bajo climas invernales. Estas especies generan compuestos internos que evitan la cristalización del agua en sus tejidos, soportando heladas directas sin perder su estructura ni el color de sus pétalos.

En el extremo opuesto, el potus, la monstera deliciosa (o costilla de Adán) y los anturios sufren daños irreparables cuando el termómetro desciende. Al ser variedades originarias de selvas tropicales, sus raíces se pudren rápidamente con el exceso de humedad fría y sus hojas grandes se queman ante el viento helado.