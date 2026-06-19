El nuevo FOBO: el miedo a quedar obsoletos en la era de la inteligencia artificial

En lugar de preguntarnos si la inteligencia artificial va a reemplazarnos, quizás la pregunta más útil sea: ¿qué capacidades necesito desarrollar para seguir siendo relevante en este nuevo contexto?

La irrupción de la inteligencia artificial está generando una transformación sin precedentes en la forma en que trabajamos, aprendemos y tomamos decisiones. Herramientas que hace apenas unos años parecían ciencia ficción hoy redactan textos, analizan datos, crean imágenes, programan software y automatizan tareas que antes requerían horas de trabajo humano y mucho más.

Frente a este escenario, una emoción comienza a hacerse cada vez más visible en organizaciones, universidades y conversaciones cotidianas: el miedo a quedar obsoletos. Se manifiesta en frases como "siento que voy atrasado", "hay demasiado para aprender", "no sé si mis conocimientos siguen siendo suficientes" o "me preocupa no poder adaptarme a lo que viene". Es una sensación silenciosa que atraviesa generaciones, profesiones y niveles jerárquicos. Curiosamente, este fenómeno guarda cierta relación con un concepto que ya conocíamos: el FOBO, sigla de Fear of Better Options. El término fue popularizado por Patrick McGinnis para describir la dificultad de tomar decisiones cuando existe el temor de que aparezca una alternativa mejor. Hoy pareciera estar surgiendo una nueva interpretación social del FOBO: el miedo a quedar fuera de juego mientras el mundo sigue avanzando.

El miedo a quedar obsoletos La velocidad del cambio tecnológico está generando una sensación permanente de actualización pendiente. Apenas aprendemos una herramienta, aparece una nueva. Apenas comprendemos una tendencia, surge otra. El resultado es una presión constante por mantenernos vigentes. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre quedar obsoleto y sentirnos obsoletos. La tecnología puede transformar procesos, automatizar tareas o modificar roles, pero eso no significa que las personas pierdan valor. Lo que cambia son las herramientas y las formas de trabajar. El valor humano continúa estando en nuestra capacidad de interpretar, conectar, crear, colaborar y encontrar sentido.

La velocidad del cambio tecnológico está generando una sensación permanente de actualización pendiente. Archivo. La historia demuestra que cada revolución tecnológica generó incertidumbre. Ocurrió con la mecanización industrial, con la llegada de las computadoras y con la expansión de Internet. Algunas ocupaciones desaparecieron, otras se transformaron y muchas nuevas surgieron como consecuencia de esos cambios. La pregunta no es si el entorno seguirá cambiando. La pregunta es qué tan preparados estamos para adaptarnos. En este contexto comienza a cobrar relevancia un concepto cada vez más mencionado por especialistas en liderazgo, educación y futuro del trabajo: el AQ o Coeficiente de Adaptabilidad. Si el coeficiente intelectual nos habla de la capacidad cognitiva y la inteligencia emocional nos permite comprender y gestionar nuestras emociones, el AQ hace referencia a la capacidad de adaptarse, aprender, desaprender y evolucionar frente a escenarios inciertos.

Amin Toufani, uno de los impulsores de este concepto, sostiene que la adaptabilidad se ha convertido en una de las ventajas competitivas más importantes del siglo XXI. La razón es simple: el conocimiento sigue siendo valioso, pero la velocidad con la que ese conocimiento queda desactualizado es cada vez mayor. Por su parte, diversos informes del Foro Económico Mundial vienen señalando que las habilidades más demandadas para los próximos años incluyen la resiliencia, la flexibilidad, la curiosidad, el aprendizaje continuo y la capacidad de responder eficazmente a contextos cambiantes. Todas ellas tienen algo en común: son manifestaciones concretas de la adaptabilidad. Aquí es donde la inteligencia emocional adquiere un papel central. Cuando percibimos una amenaza, nuestro cerebro activa mecanismos de protección. Aparecen el miedo, la ansiedad, la resistencia o la negación. Son respuestas humanas normales. El problema surge cuando esas emociones nos paralizan y nos impiden aprender. Muchas personas no le temen realmente a la inteligencia artificial. Lo que temen es no sentirse capaces de convivir con ella.