Ayuda Escolar de Anses: qué hacer si aún no cobraste los $85.000 y cómo reclamarlo

La Ayuda Escolar de Anses es clave para miles de familias que esperan para cobrarla. Cómo reclamarla si aún no se deposita.

Miles de familias argentinas continúan esperando el cobro de la Ayuda Escolar Anual de Anses correspondiente al ciclo lectivo 2026. El beneficio, que alcanza los $85.000 por hijo, está destinado a colaborar con los gastos educativos de estudiantes que asisten a establecimientos reconocidos oficialmente.

Según informó el organismo, quienes no hayan recibido el pago todavía pueden gestionar el beneficio presentando el Certificado Escolar correspondiente. En muchos casos, la falta de acreditación se debe a que la documentación no fue presentada o aún se encuentra en proceso de validación.

Quiénes pueden acceder en Anses La Ayuda Escolar está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios de Asignaciones Familiares que tengan hijos en edad escolar. También alcanza a familias con hijos con discapacidad que concurran a establecimientos educativos, centros de rehabilitación o reciban apoyo pedagógico especializado.

Para los estudiantes sin discapacidad, el beneficio abarca desde los 45 días de vida hasta los 18 años, siempre que asistan a los niveles inicial, primario o secundario.

Cómo reclamar si no recibiste el pago Las familias que todavía no cobraron los $85.000 deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y verificar si el Certificado Escolar fue presentado correctamente. El trámite puede realizarse de manera online siguiendo estos pasos: