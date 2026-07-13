Aumentó el precio del boleto: cuánto costarán las tarifas de media y larga distancia

La tarifa plana del servicio de transporte público en el Gran Mendoza subió un 20% y cuesta $1.680. Desde este lunes también se actualizaron los valores para viajar a los diferentes departamentos.

Desde este lunes también aumenta el precio del colectivo de media y larga distancia en Mendoza.

El precio del boleto de colectivo en Mendoza aumentó un 20% a partir de este lunes 13 de julio de 2026. En línea con este incremento, también se actualizaron los valores de las tarifas de media y larga distancia en el transporte público de la provincia.

Desde este lunes la tarifa base del servicio de transporte urbano en Mendoza pasó a tener un valor de $1.680, lo que representa una suba del 20% respecto al precio de $1.400 que venía teniendo desde comienzos de este año.

Tras esta actualización, la Subsecretaría de Transporte de la provincia publicó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio público de transporte de pasajeros de media y larga distancia en la provincia.

Los valores para viajar por el interior de Mendoza tuvieron una variación en sintonía con el incremento en el precio del boleto, aunque la suba depende también de la distancia del recorrido.

El transporte público de media y larga distancia tendrá un aumento del 20% en promedio. Foto: Santiago Tagua/MDZ De esta manera, las autoridades provinciales autorizaron a las empresas que brindan este servicio a ajustar los valores de los pasajes. Se trata de las compañías Prestaciones SA-Grupo 300, Autotransportes Andesmar SA -Grupo400, Autotransportes Iselin SA-Grupo 510, Antonio Buttini e Hijos SRL-Grupos 540 y 570, Autotransportes Andesmar SA-Grupo 549, CATA Internacional Ltda-Grupo 580, 650 y 800, La Unión SRL-Grupo 610, Transportes Gral. Bartolomé Mitre SRL-Grupo 850.