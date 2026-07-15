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La insólita advertencia que hizo Uber en la previa del partido de Argentina-Inglaterra: "No será posible viajar..."

Muchas marcas se sumaron a la rivalidad y lanzaron comunicados para notificar ciertos cambios en sus funcionamientos, entre ellas Uber.

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Uber se sumó a la rivalidad con Inglaterra.

Uber se sumó a la rivalidad con Inglaterra.

Este miércoles, a partir de las 16 hs, Argentina se va a paralizar para vivir un histórico partido contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Frente a este memorable acontecimiento, muchas marcas se sumaron a la rivalidad y lanzaron comunicados para notificar ciertos cambios en sus funcionamientos.

Una de ellas fue Uber, reconocida aplicación de autos, que realizó una publicación en su cuenta oficial de X con una insólita advertencia y también con una recomendación.

Qué dice el comunicado de Uber en el partido Argentina-Inglaterra

"El miércoles 15 de junio de 2026 no será posible viajar dentro del territorio argentino a destinos que incluyan la palabra inglés, británico o similares que aludan a cierto país", comienza el comunicado.

Comunicado de Uber via X.

Comunicado de Uber via X.

Asimismo, la aplicación realizó una segurencia para todos aquellos que decidan utilizar sus servicios durante el miércoles: "Incentivamos saltar en lugar de caminar hacia el Uber o al bajar del mismo, porque el que no salta... ya saben", concluyeron.

No obstante, en la red social donde se publicó el texto, los usuarios comenzaron a inquietarse por la veracidad del mensaje. "Aclaración importante: El posteo se trata de una cuestión de humor, el CM se dejó llevar por la previa del partido. No iba a haber ni habrá mañana miércoles ninguna restricción en la app a calles o destinos que incluyan la palabra inglés, británico o similares", comunicaron para aclarar las dudas.

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