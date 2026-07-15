La insólita advertencia que hizo Uber en la previa del partido de Argentina-Inglaterra: "No será posible viajar..."

Muchas marcas se sumaron a la rivalidad y lanzaron comunicados para notificar ciertos cambios en sus funcionamientos, entre ellas Uber.

Este miércoles, a partir de las 16 hs, Argentina se va a paralizar para vivir un histórico partido contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Frente a este memorable acontecimiento, muchas marcas se sumaron a la rivalidad y lanzaron comunicados para notificar ciertos cambios en sus funcionamientos.

Una de ellas fue Uber, reconocida aplicación de autos, que realizó una publicación en su cuenta oficial de X con una insólita advertencia y también con una recomendación.

Qué dice el comunicado de Uber en el partido Argentina-Inglaterra "El miércoles 15 de junio de 2026 no será posible viajar dentro del territorio argentino a destinos que incluyan la palabra inglés, británico o similares que aludan a cierto país", comienza el comunicado.

Comunicado de Uber via X. Asimismo, la aplicación realizó una segurencia para todos aquellos que decidan utilizar sus servicios durante el miércoles: "Incentivamos saltar en lugar de caminar hacia el Uber o al bajar del mismo, porque el que no salta... ya saben", concluyeron.