La insólita advertencia que hizo Uber en la previa del partido de Argentina-Inglaterra: "No será posible viajar..."
Muchas marcas se sumaron a la rivalidad y lanzaron comunicados para notificar ciertos cambios en sus funcionamientos, entre ellas Uber.
Este miércoles, a partir de las 16 hs, Argentina se va a paralizar para vivir un histórico partido contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Frente a este memorable acontecimiento, muchas marcas se sumaron a la rivalidad y lanzaron comunicados para notificar ciertos cambios en sus funcionamientos.
Una de ellas fue Uber, reconocida aplicación de autos, que realizó una publicación en su cuenta oficial de X con una insólita advertencia y también con una recomendación.
Qué dice el comunicado de Uber en el partido Argentina-Inglaterra
"El miércoles 15 de junio de 2026 no será posible viajar dentro del territorio argentino a destinos que incluyan la palabra inglés, británico o similares que aludan a cierto país", comienza el comunicado.
Asimismo, la aplicación realizó una segurencia para todos aquellos que decidan utilizar sus servicios durante el miércoles: "Incentivamos saltar en lugar de caminar hacia el Uber o al bajar del mismo, porque el que no salta... ya saben", concluyeron.
No obstante, en la red social donde se publicó el texto, los usuarios comenzaron a inquietarse por la veracidad del mensaje. "Aclaración importante: El posteo se trata de una cuestión de humor, el CM se dejó llevar por la previa del partido. No iba a haber ni habrá mañana miércoles ninguna restricción en la app a calles o destinos que incluyan la palabra inglés, británico o similares", comunicaron para aclarar las dudas.