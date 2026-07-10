Impulsan nuevos requisitos para usar Cabify, Uber y Maxim en Mendoza: qué cambiaría

Los conductores de aplicaciones de transporte han sido víctimas de numerosos asaltos en los últimos meses en Mendoza. Frente a esta situación, el diputado provincial Lucas Ilardo presentó un proyecto de ley que propone que los usuarios de plataformas como Uber, Cabify y Maxim validen su identidad antes de solicitar un viaje.

Entre los fundamentos de la iniciativa, el legislador sostiene que busca "subsanar un vacío legal y tecnológico que actualmente pone en riesgo inminente la vida y la integridad física de miles de mendocinos que trabajan como conductores asociados a Empresas de Redes de Transporte".

El proyecto también señala una asimetría entre conductores y pasajeros. Mientras las plataformas exigen a los choferes estrictos mecanismos de verificación biométrica, los usuarios pueden crear y utilizar cuentas en simples pasos y sin demasiado control.

Según Ilardo, el factor común en la mayoría de los delitos es el uso de perfiles falsos o cuentas de fantasía creadas en segundos con nombres ficticios y chips prepagos, especialmente para viajes que se abonan en efectivo.

En ese sentido, la propuesta apunta a reducir el anonimato de los pasajeros y fortalecer la seguridad de quienes prestan el servicio , sin limitar el acceso a las aplicaciones ni vulnerar la protección de los datos personales de los usuarios.

Qué cambiaría y cómo funcionaría el sistema

"Algunas plataformas tienen más niveles de seguridad que otras, pero en ninguna es obligatorio certificar la identidad. Entonces, por qué dejar esto como elección si es una medida de seguridad que puede aplicarse y dar ciertas garantías al chofer", expresó Ilardo en diálogo con el programa "Digamos Todo" de MDZ Radio.

Para reforzar la seguridad de los conductores, el proyecto de ley propone que las Empresas de Redes de Transporte incorporen de forma obligatoria y sistemática la verificación de Identidad Digital del nivel máximo de validación emitido por el Gobierno.

De esta manera, los pasajeros deberán acreditar su identidad mediante la plataforma "Mendoza por Mí" o por "Mi Argentina". Para garantizar la protección de datos personales, queda expresamente prohibido que la plataforma privada capture o almacene datos biométricos.

El proyecto propone que usuarios acrediten su identidad mediante "Mendoza por Mí" o "Mi Argentina" Shutterstock

"El proyecto también plantea la opción de acreditarse personalmente con el chofer, pero el objetivo es que se pueda realizar a través de las plataformas que generalmente son internacionales y se usan en muchas partes del mundo. Hay otros países que ya han avanzado sobre esta iniciativa y cuentan con una verificación bastante rigurosas", indicó.

Además, el legislador del bloque Fuerza Patria resaltó que en términos económicos la propuesta no implicaría costo alguno para el Estado ni para las plataformas de viaje. "Hay que loguearse y listo. No es muy difícil y al conductor le va a dar seguridad", agregó.

Actualmente, para crearse una cuenta en plataformas como Cabify o Uber es suficiente con aportar número de teléfono, dirección de correo electrónico, nombre y apellido. Recientemente, en otros países como España - y por exigencia de la Dirección General de Transporte - comenzaron a exigir el DNI, aclarando que la información se guardará de manera segura y solo será usada para garantizar la seguridad del viaje.

Controles y beneficios para los conductores

Otro de los puntos centrales del proyecto es la potestad que tendrá el conductor a la hora de aceptar o no un viaje, sin ser penalizado.

En caso de que un pasajero decida no realizar el procedimiento de validación, la empresa tendrá la obligación de informar de manera clara esta circunstancia al trabajador antes de que este acepte el servicio.

La propuesta también involucra al Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), que sería el organismo encargado de controlar que las plataformas de viaje cumplan con el sistema de validación de identidad.

Si las plataformas incumplen, habrá sanciones. La primera infracción será considerada una falta gravísima que puede derivar en una multa de 1.500.000 de pesos.

En caso de reincidencia, el EMOP podrá disponer una inhabilitación para operar durante 30 días corridos en Mendoza, mientras que ante una segunda reincidencia, se prevé la inhabilitación definitiva y la caducidad del permiso para prestar servicio en la provincia.

Asaltos a conductores

El hecho más reciente se registró el pasado martes 7 de julio, cuando una conductora de aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto en horas de la noche en Las Heras. El sujeto, quien se hizo pasar por un pasajero, la amenazó con un arma de fuego, le robó el celular, la licencia de conducir, 100 mil pesos en efectivo y se dio a la fuga.

En junio, otro conductor sufrió un violento robo en Chacras de Coria, cuando un asaltante se subió al vehículo y lo amenazó colocando un cuchillo en su cuello. El delincuente le sustrajo uno de sus teléfonos, la campera y 40.000 pesos que tenía en efectivo. Antes de bajarse, le sacó las llaves del auto y se las tiró.

Desarticularon una banda dedicada a cometer robos contra choferes de aplicaciones de transporte. Gobierno de Mendoza

Días antes, la Policía de Mendoza desarticuló una banda acusada de cometer robos contra choferes de aplicaciones de transporte. De acuerdo con las actuaciones, los sospechosos solicitaban viajes a través de plataformas y, una vez iniciado el recorrido, amenazaban a los choferes con armas de fuego para robarles dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias.