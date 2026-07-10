El descuento del Banco Nación para cargar nafta que permite recuperar hasta $20.000

El gasto en combustible ocupa un lugar cada vez más visible dentro del presupuesto de quienes utilizan el auto a diario. Frente a ese escenario, Banco Nación mantiene durante julio una promoción que permite reducir el costo de las cargas, aunque acceder al reintegro requiere respetar el medio de pago y las condiciones establecidas.

El beneficio ofrece un ahorro del 20% en un pago y establece un límite de devolución de $10.000 por cliente cada mes. La propuesta se encuentra vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y está disponible en estaciones de servicio que participan del programa del banco.

El porcentaje de devolución permite alcanzar el tope mensual con consumos acumulados por $50.000 . Una persona que gaste esa suma dentro del período y cumpla todos los requisitos recibirá los $10.000 previstos. En cambio, las operaciones posteriores no generarán nuevas devoluciones una vez alcanzado el límite.

El reintegro se calcula por cliente y por mes, por lo que no se renueva con cada compra ni depende de la cantidad de veces que se visite una estación. Antes de cargar, también resulta necesario comprobar que el comercio elegido forme parte de la promoción, ya que no todas las sucursales de una misma bandera necesariamente están incluidas.

Para acceder al ahorro no alcanza con presentar una tarjeta de la entidad. La compra debe abonarse desde la aplicación BNA+, a través de la opción “Pagá con MODO”, y seleccionando una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por Banco Nación. El procedimiento consiste en ingresar a la aplicación, escanear el código QR disponible en el comercio y elegir allí la tarjeta habilitada.

Archivo MDZ

Los pagos realizados directamente con el plástico, mediante otra billetera digital o con un instrumento que no figure en las condiciones pueden quedar fuera del beneficio. Banco Nación explica que MODO puede habilitarse dentro de BNA+ y permite asociar las tarjetas para pagar presencialmente mediante QR.

Qué revisar antes de cargar combustible

La recomendación principal es consultar el listado actualizado de comercios adheridos antes de dirigirse a una estación. También conviene verificar que la tarjeta seleccionada esté correctamente vinculada a BNA+ y que el pago se procese mediante MODO. Una vez realizada la operación, es aconsejable conservar el comprobante hasta que la devolución aparezca acreditada. Según las condiciones generales utilizadas por la entidad para este tipo de promociones, el reintegro puede reflejarse en la cuenta monetaria asociada dentro de los días posteriores a la compra.

La propuesta puede resultar especialmente útil para quienes necesitan cargar combustible varias veces al mes por motivos laborales, familiares o de traslado cotidiano. Para aprovecharla por completo, será necesario organizar los consumos sin superar innecesariamente el monto que permite alcanzar el máximo reintegrable. La cuenta es directa: sobre un gasto mensual de $25.000, la devolución sería de $5.000; con compras por $40.000, ascendería a $8.000; y al llegar a $50.000 se completaría el límite de $10.000. Más allá de ese importe, el beneficio dejaría de aumentar hasta el inicio de un nuevo mes.