Vacaciones de invierno: escapadas cerca de Mendoza para salir de la rutina

No hace falta recorrer cientos de kilómetros para disfrutar de unas vacaciones agradables. A menos de una hora de la Ciudad de Mendoza hay reservas naturales, senderos, pueblos con identidad propia, diques, termas y circuitos gastronómicos ideales para una escapada de un día.

Tanto para mendocinos como para turistas que estén visitando la provincia, éstas son opciones para ir en familia, en pareja, con amigos o solo, muchas de ellas con entrada gratuita o de bajo costo, que permiten aprovechar las vacaciones sin grandes gastos.

A unos 8 kilómetros de la Ciudad de Mendoza , la Reserva Natural Divisadero Largo es una de las propuestas ideales para estas escapadas cercanas, pero maravillosas.

La Reserva Natural Divisadero Largo se encuentra ubicada sobre la Ruta Provincial 99. El ingreso vehicular se realiza a unos 50 metros del paredón del Dique Papagayos.

El área protegida conserva un importante patrimonio geológico y paleontológico. Allí pueden verse formaciones de millones de años, antiguos fondos marinos y restos fósiles, además de realizar caminatas guiadas por senderos de baja dificultad.

Es una salida ideal para familias con chicos o para quienes buscan contacto con la naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad.

Un lugar clásico que no deja de renovarse

Calle arbolada con fresnos en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Gentileza

Chacras de Coria en Luján de Cuyo es un lugar ubicado a menos de 20 kilómetros del centro mendocino que mantiene el encanto de construcciones antiguas rodeadas de acequias y arboledas. Pero, también, en el último tiempo el espacio a crecido desde su propuesta comercial combinando cafeterías de especialidad, restaurantes, bodegas boutique, galerías de arte y pequeños comercios.

También es un excelente punto para recorrer en bicicleta o simplemente caminar por sus calles.

Agua y montaña a poco más de una hora

El dique Potrerillos, rodeado por la Cordillera de los Andes, es uno de los destinos más elegidos para disfrutar del invierno a pocos kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Milagros Lostes - MDZ

Si la idea es ver nieve en las cumbres y respirar aire de montaña, Potrerillos continúa siendo una de las mejores opciones. El dique ofrece postales únicas durante el invierno, mientras que los miradores permiten detenerse para disfrutar del paisaje sin necesidad de realizar actividades deportivas.

Quienes buscan más aventura pueden hacer trekking, kayak, si las condiciones lo permiten, o simplemente recorrer la villa y almorzar frente a la cordillera.

Las Termas de Cacheuta, un clásico del invierno mendocino

A unos 40 kilómetros de la capital, Cacheuta ofrece una de las experiencias más buscadas durante los meses fríos. Las piscinas termales naturales mantienen temperaturas agradables incluso en los días más fríos y están rodeadas por el paisaje de la precordillera.

El río Mendoza atraviesa Cacheuta y completa un paisaje de montaña que se complementa con termas, senderos y propuestas gastronómicas. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Además del complejo termal, el pueblo invita a recorrer su tradicional puente colgante, disfrutar de la gastronomía regional o realizar caminatas junto al río Mendoza.

Parque Provincial Cordón del Plata

Ubicado en Luján de Cuyo, el Parque Provincial Cordón del Plata protege más de 175.000 hectáreas de ambientes cordilleranos.

El Parque Provincial Cordón del Plata combina paisajes de montaña, senderos para trekking y un circuito accesible para disfrutar de la naturaleza durante todo el año. Luján de Cuyo

Además de ser uno de los principales destinos para el trekking mendocino, cuenta con un sendero accesible de 350 metros, pensado para que personas con movilidad reducida también puedan disfrutar del paisaje.

Es una excelente alternativa para quienes buscan una experiencia de montaña sin llegar hasta Alta Montaña. Ubicado a unos 80 kilómetros de la ciudad.

Un rincón del Valle de Uco ideal para pasar el día

El Manzano Histórico ofrece una de las postales más atractivas del invierno mendocino, con nieve, montañas y un entorno ideal para una escapada de un día. @belubalunek

Aunque demanda algo más de viaje, alrededor de dos horas, sigue siendo una escapada perfectamente realizable en el día.

Ubicado en Tunuyán, el Manzano Histórico combina historia, naturaleza y gastronomía. Allí se encuentra el monumento que recuerda el paso del general San Martín tras la campaña libertadora y un parque rodeado de montañas, arroyos y bosques.

En invierno suele presentar paisajes nevados y una tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos turísticos.

Un plus para quienes prefieren quedarse en la Ciudad

El Parque General San Martín siempre es un atractivo que vale la pena visitar. ALF PONCE / MDZ

Quienes no quieran usar el auto también tienen varias alternativas dentro de Mendoza.

El Parque General San Martín sigue siendo uno de los mejores paseos para disfrutar caminando durante el invierno, mientras que el City Bus Mendoza permite recorrer los principales puntos históricos y turísticos de la capital con un circuito panorámico ideal para visitantes y también para quienes quieran redescubrir la ciudad desde otra perspectiva.

Ya sea para una salida de medio día o una escapada de fin de semana, Mendoza ofrece alternativas para todos los gustos a pocos kilómetros de la Ciudad. Entre montañas, reservas naturales, pueblos con encanto y paisajes invernales, no hace falta viajar lejos para disfrutar de unas vacaciones diferentes.