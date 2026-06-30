Uber celebró 10 años en Argentina y reforzó su apuesta por Mendoza con el relanzamiento de Uber Eats

A ocho años de su desembarco en Mendoza, Uber volvió a poner a la provincia en el centro de su estrategia de crecimiento. Este lunes celebró en el Park Hyatt Mendoza sus 10 años en Argentina y anunció el relanzamiento de Uber Eats.

Además, presentó una estrategia orientada a fortalecer el ecosistema gastronómico local mediante herramientas tecnológicas para comercios, restaurantes y bodegas.

El anuncio se realizó durante un encuentro del que participaron la vicegobernadora Hebe Casado, Gabriela Testa, titular del Emetur, funcionarios provinciales, representantes del sector privado y referentes del ecosistema local. Allí, los directivos de Uber destacaron el papel que Mendoza ha tenido en el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad y tecnología.

"Mendoza fue una de las primeras provincias en tener un marco regulatorio para la movilidad y donde comenzamos nuestra relación con la provincia desde una visión compartida de que la tecnología puede traer mayores oportunidades y mejorar la vida cotidiana de las personas", afirmó Eli Frías, gerente general de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay.

La ejecutiva sostuvo que esa experiencia convirtió nuevamente a Mendoza en un socio estratégico para el crecimiento de la compañía.

"Aprendimos que el crecimiento sostenible se da escuchando las necesidades de las ciudades y trabajando de manera muy estrecha entre el sector público y el privado. Con ese mismo compromiso hoy estamos relanzando Uber Eats en Mendoza, siendo uno de los primeros relanzamientos de Uber Eats a nivel global", señaló.

Por su parte, Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats para Argentina, recordó que participó del lanzamiento de Uber Movilidad en Mendoza hace ocho años y destacó el significado que tiene este nuevo anuncio para la empresa.

Marcos Garcia / MDZ

"Hoy, que Uber cumple diez años en Argentina, poder anunciar el relanzamiento de Uber Eats en Mendoza es un hito para la compañía. Argentina es el primer mercado que se relanza a nivel global y Mendoza no fue una casualidad", expresó.

Según explicó, la elección responde al perfil innovador de la provincia y al potencial de su oferta gastronómica y turística.

"Mendoza reúne características únicas por su gastronomía, su turismo y particularmente por sus bodegas. Queremos que tanto los mendocinos como quienes visitan la provincia puedan descubrir toda esa oferta desde una experiencia simple e integrada en la aplicación", indicó.

El ejecutivo explicó que Uber Eats buscará acercar nuevas herramientas tecnológicas, especialmente a pequeños y medianos comercios gastronómicos, brindándoles acceso a información para optimizar sus negocios, ampliar su alcance y conectar con más consumidores.

Como parte de esta estrategia, la compañía también adelantó el desarrollo de nuevas funcionalidades como "Salir a comer", una propuesta que permitirá a usuarios y turistas acceder desde la aplicación de Uber a restaurantes, bodegas y distintas experiencias gastronómicas disponibles en Mendoza.

Además, Uber ampliará en la provincia los beneficios de Uber One, su programa de membresía, incorporando descuentos y promociones para delivery que se sumarán a los beneficios ya disponibles para los servicios de movilidad.

Marcos Garcia / MDZ

Con presencia en más de 50 ciudades del país, la empresa aseguró que continuará invirtiendo en tecnología para generar nuevas oportunidades para socios conductores y repartidores, acompañar el crecimiento de los comercios locales y seguir desarrollando soluciones adaptadas a las necesidades de cada comunidad.

Para Uber, Mendoza vuelve a consolidarse como una provincia estratégica para impulsar nuevas iniciativas vinculadas a la movilidad, el delivery y las experiencias gastronómicas, apoyada en un ecosistema que combina innovación, turismo y desarrollo comercial.