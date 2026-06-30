El emotivo festejo de alumnos argentinos tras el triunfo de Paraguay en el Mundial 2026 que se hizo viral

El triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026 dejó una emotiva escena en una escuela de Ituzaingó, donde alumnos sorprendieron con su festejo.

Luego de la victoria de la Selección de Paraguay sobre el equipo alemán este lunes en los 16avos de final del Mundial 2026, los festejos se extendieron no solamente dentro del propio país, sino a lo largo de toda América Latina, y en especial en distintas zonas de toda la República Argentina.

Orlando Gill, el héroe de la histórica clasificación por penales de Paraguay ante Alemania. EFE Las redes sociales estallaron con imágenes de las celebraciones en la ciudad de Asunción, no obstante un video que llamó la atención fue el de unos alumnos de la Escuela Técnica N°1 República del Paraguay de la localidad de Ituzaingó, al oeste de la provincia de Buenos Aires.

Mirá el video de la reacción de los estudiantes argentinos al triunfo de Paraguay Los estudiantes se encontraban alrededor de un teléfono mirando el partido disputado entre Alemania y Paraguay en lo que parece ser un aula del colegio. Inmediatamente después de la victoria del conjunto de Alfaro, todos los alumnos corrieron fuera de la clase para festejar junto al auxiliar del colegio, el cual es de nacionalidad paraguaya.