Revelan que Leon Goretzka no quiso patear el penal decisivo en la eliminación de Alemania ante Paraguay

Según un medio de Alemania, Leon Goretzka declinó asumir la responsabilidad en la definición por penales y Jonathan Tah terminó fallando el disparo decisivo.

La inesperada eliminación de Alemania frente a Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 sigue dejando secuelas. Ahora, una versión surgida en la prensa alemana apunta a una llamativa decisión de Leon Goretzka durante la tanda de penales.

Después del golpe deportivo, una información publicada por el diario Bild reveló que el mediocampista del Bayern Munich habría rechazado ejecutar uno de los penales de la definición, una situación que alimentó la polémica alrededor del seleccionado germano.

La tanda terminó siendo dramática para los europeos. Los errores de Kai Havertz y Nick Woltemade complicaron el panorama, aunque las fallas posteriores de Antonio Sanabria y Fabián Balbuena le devolvieron la esperanza a Alemania. Sin embargo, Jonathan Tah desperdició su remate al enviar la pelota por encima del travesaño y José Canale selló la histórica clasificación paraguaya.

La versión que sacudió a Alemania Kimmich preguntó quién quería patear y se negaron ESPN La escena quedó al descubierto gracias al micrófono de la Spidercam, que captó con nitidez el intercambio y fue emitido por la transmisión de la televisión alemana. Después de convertir su penal con total serenidad como segundo ejecutante, Joshua Kimmich asumió la organización de la tanda cuando la definición entró en su momento más delicado.

El capitán fue consultando uno por uno a sus compañeros: primero le preguntó a Nathaniel Brown, que aceptó hacerse cargo. Luego recurrió a Leon Goretzka, quien rechazó la posibilidad de ejecutar. Sin hacer comentarios, Kimmich reorganizó el orden de los rematadores: Brown pasó a ocupar el siguiente turno, Goretzka quedó relegado al noveno lugar y Waldemar Anton fue anotado como el décimo pateador.