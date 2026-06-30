Noruega, con uno de Haaland, eliminó a Costa de Marfil y será rival de Brasil en octavos

Un gol de Erling Haaland en el minuto 86 marcó este martes la diferencia y clasificó a Noruega con una victoria por 1-2 ante Costa de Marfil para los octavos de final del Mundial 2026, en los que se medirá a Brasil , el próximo 5 de julio en East Rutherford.

Marfileños y noruegos protagonizaron un partido de escaso brillo. Con muchas imprecisiones, poco juego asociado y más errores que aciertos, el encuentro terminó definiéndose por la contundencia de Erling Haaland .

En la previa, el entrenador Ståle Solbakken había defendido la propuesta de Noruega al asegurar que su equipo no basa su juego en los pelotazos para buscar a Haaland, sino en la posesión de la pelota. Su selección controló el balón durante buena parte del primer tiempo, aunque no encontró los caminos para abastecer a su goleador, bien contenido por el entramado defensivo diseñado por Emerse Faé .

Haaland, con Alexander Sørloth como principal socio en ataque, recién logró entrar en escena sobre el cierre de la primera mitad, cuando Costa de Marfil perdió algo de orden tras recibir el primer gol. Aun así, las ocasiones del delantero llegaron en acciones aisladas y muy exigidas.

El conjunto africano mostró mayor claridad para aproximarse al arco rival, apoyado en el despliegue de Franck Kessié en el mediocampo y la profundidad de Yan Diomandé por la banda izquierda. Sin embargo, le faltó eficacia en los metros finales.

Costa de Marfil merodeó el área noruega en varias oportunidades y generó más de media docena de tiros de esquina, aunque apenas inquietó con un remate de Ghislain Konan que impactó en el lateral de la red a los 21 minutos.

Con Haaland bien neutralizado, Noruega encontró la diferencia antes del descanso gracias a una gran acción individual de Antonio Nusa. El extremo dejó atrás a su marcador en la puerta del área y definió con un disparo colocado, imposible para Yahia Fofana, para establecer el 1-0 a los 39 minutos.

Golazo de Nusa para poner el 1-0 de Noruega

Golazo de Nusa para poner el 1-0 de Noruega

Costa de Marfil estuvo cerca del empate al comienzo del complemento. Nicolas Pépé recibió dentro del área y definió con potencia, pero el arquero Orjan Nyland respondió con una gran intervención utilizando las piernas para evitar la igualdad.

Noruega también tuvo una ocasión muy clara para ampliar la ventaja. Tras un córner peinado por Sørloth, Torbjørn Heggem quedó con el arco a disposición, aunque un defensor marfileño despejó la pelota sobre la línea a los 66 minutos.

En un partido que se resolvía cada vez más por acciones individuales, el ingreso de Amad Diallo cambió el desarrollo. El futbolista del Manchester United protagonizó una gran jugada por la derecha, dejó atrás a su marcador y definió con un remate cruzado para igualar el encuentro a los 75 minutos.

Diallo, autor del empate para Costa de Marfil

Diallo, autor del empate para Costa de Marfil

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, apareció nuevamente Haaland. El delantero noruego aprovechó la oportunidad que tuvo, marcó su quinto gol en el torneo y selló la clasificación de Noruega rumbo al MetLife Stadium, donde espera Brasil.

Haaland anotó el 2-1 de Noruega

Haaland anotó el 2-1 de Noruega

Los Vikingos Rojos vienen de ser segundos en el Grupo I, el cual cerraron con seis puntos producto de dos victorias (4-1 vs. Irak y 3-2 vs. Senegal) y una derrota (1-4 vs. Francia).

La selección africana, por su parte, tuvo una perfomance idéntica en la primera fase y también fue escolta, en este caso de Alemania, con las mismas unidades: triunfos 1-0 vs. Ecuador y 2-0 vs. Curazao y caída 1-2 vs. los germanos.

El minuto a minuto de Costa de Marfil - Noruega