Raúl Rufeil y el Polo Logístico del Este: "Será una gran oportunidad de desarrollo"

El Gobierno provincial y el municipio de San Martín busca que Mendoza sea uno de los principales nodos de transporte y comercio internacional del corredor bioceánico.

Luego de que la Legislatura de Mendoza aprobó, este martes, la ley que permitirá avanzar con el Polo Logístico del Este, un proyecto con el que el Gobierno provincial y el municipio de Gral. San Martín buscan que Mendoza sea uno de los principales nodos de transporte y comercio internacional del corredor bioceánico, el intendente, Raúl Rufeil desarrolló algunos conceptos sobre el tema.

“La aprobación de esta ley es por demás beneficiosa. Será una gran oportunidad de desarrollo, no solo para San Martín y Palmira, sino para toda la región del Este”, comentó Rufeil: “Desde el Ejecutivo municipal siempre sostuvimos que el Pasip debía tener, como complemento, un polo logístico, un soporte de servicios para el transporte de carga que circula por la ruta 7”.

La norma declara de utilidad pública y sujetas a expropiación cerca de 90 hectáreas ubicadas al norte de la Ruta Nacional 7, en la zona del Parque de Servicios e Industrias Palmira (Pasip), en San Martín. El objetivo es unificar esos terrenos para construir un centro logístico multimodal destinado al transporte de cargas, el almacenamiento, la distribución de mercaderías y las operaciones de comercio exterior.

“Transita a diario por la ruta 7, una numerosa carga internacional, que necesita de servicios. El objetivo es que este nuevo polo los brinde. Luego de la expropiación de los terrenos, tendrán la oportunidad de invertir los empresarios, no solo de la provincia sino también del país, por la inmejorable ubicación estratégica que tiene el predio”, agregó Rufeil.

El Polo Logístico del Este estará emplazado sobre la Ruta Nacional 7 y tendrá conexión directa con la Ruta Nacional 40, la Variante Palmira-Agrelo y el Ferrocarril San Martín. La infraestructura permitirá integrar el transporte carretero y ferroviario para optimizar el movimiento de cargas.