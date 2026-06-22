San Martín y Junín compartieron acto por el Día de la Bandera

Los departamentos de San Martín y Junín celebraron una vez más y en conjunto, los actos oficiales por el Día de la Bandera.

Con un marco multitudinario reunido en torno al predio del ferrocarril, en calle Espejo y 25 de Mayo, los departamentos de San Martín y Junín celebraron una vez más y en conjunto, los actos oficiales por el Día de la Bandera y en honor a la figura de Manuel Belgrano.

Pasadas las 14.30 comenzó el acto, encabezado por los intendentes de San Martín, Raúl Rufeil y de Junín, Mario Abed; también estuvieron presentes legisladores provinciales, además de los presidentes de los Concejos Deliberantes de ambos departamentos y de las reinas vendimiales.

Desde hace años, San Martín y Junín realizan en conjunto el acto patrio del 20 de junio, del que participan alumnos de 4º grado y de 2 año de las escuelas de ambos departamentos, quienes dan su promesa de lealtad a la bandera; también juran la bandera soldados voluntarios, auxiliares y cadetes del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), de la delegación de la zona Este.

“Somos dos departamentos unidos por causas comunes, una de ellas, es la de rendir homenaje a Manuel Belgrano, una persona polifacética que se desempeñó en diversos papeles pero siempre con mucha pasión y convicción”, señaló Rufeil y destacó: “Belgrano pudo tener una vida de confort, era hijo de un mercader que hizo mucho dinero, pero terminó pobre, aunque nunca abandonó sus ideales de libertad y de luchar por una patria mejor”.

El intendente de Junín, Mario Abed destacó que “con San Martín somos uno, esa es la verdad, trabajamos muchos temas en conjunto. Estoy muy feliz por este acto en conjunto. La calle Espejo no nos divide, nos une, siempre lo decimos y la gente sabe que es así”.