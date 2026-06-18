San Martín suma un refuerzo y FADEP pierde un jugador clave en el inicio del mercado de pases

Iván Paz regresó al Chacarero y Fernando Rodríguez dejó FADEP para continuar su carrera en Estudiantes de Río Cuarto.

Los equipos mendocinos del Federal A comienzan a moverse en el mercado de pases y ya se registran novedades tanto en Atlético San Martín como en Fundación Amigos por el Deporte (FADEP). En el Chacarero, la principal novedad es la llegada de Iván Paz. El mediocampista de 30 años vuelve al club tras su paso por Estudiantes de San Luis y aportará experiencia a un plantel que busca seguir siendo protagonista en el Federal A.

Paz cuenta con una extensa trayectoria que incluye pasos por Ciudad Bolívar, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero, entre otros equipos.

La incorporación se produce en medio de la preocupación por la lesión ligamentaria sufrida por Ricardo Dichiara, quien estará varios meses alejado de las canchas. Sin embargo, todavía resta conocer si el volante podrá ser habilitado mediante el cupo extraordinario que permite reemplazar a jugadores lesionados, ya que ambos se desempeñan en posiciones diferentes.

Iván Paz vuelve a San Martín tras su paso por Estudiantes de San Luis. @Siemprechacarero Otro anuncio de San Martín Además, la dirigencia albirroja anunció una importante reducción en el valor de las entradas para el encuentro del próximo sábado 20.30 ante Huracán Las Heras en el Este provincial. Las generales costarán 10.000 pesos con el objetivo de que el público acompañe masivamente al equipo en una nueva presentación como local.

Por otra parte, en FADEP se confirmó la primera salida del mercado. El defensor Fernando Rodríguez dejará la institución para continuar su carrera en Estudiantes de Río Cuarto.