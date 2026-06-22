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Mendoza por Mí

La app Mendoza por Mi sumó servicios: cómo hacer trámites, sacar turnos y pagar servicios

Mendoza por Mi anunció que suma más servicios y gestiones digitales en una sola aplicación. La plataforma cuenta con 450 mil usuarios registrados.

Mendoza por Mi, la app del Gobierno.

Mendoza por Mi, la app del Gobierno.

El Gobierno de Mendoza confirmó que se suman más servicios a la aplicación del Estado provincial llamada Mendoza por Mi. La plataforma adhirió el sistema de Gestión Educativa Integral (GEI), una herramienta que permitirá a estudiantes, padres y tutores acceder a información académica, documentación escolar y otros datos esenciales para el seguimiento de las trayectorias educativas.

Además, Mendoza por Mí permite gestionar trámites, turnos, pagos, documentos y notificaciones oficiales desde un solo sitio web o aplicación. Es el canal directo entre los mendocinos y el Estado provincial, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

A través de la plataforma, los ciudadanos pueden acceder a certificados del Registro Civil, solicitar beneficios, gestionar turnos para salud o educación, realizar pagos de tasas y consultar notificaciones oficiales. Todo está integrado en un sistema único, centralizado y seguro.

Servicios y trámites en Mendoza x Mi

  • Trámites y documentos digitales: solicitud y seguimiento de partidas, certificados escolares y otros documentos.
  • Turnos inteligentes: elección de oficina, día y hora, con posibilidad de reprogramar en pocos pasos.
  • Mi Educación: consulta de calificaciones, asistencia, horarios de cursado, certificados, materias y libretas digitales.
  • Pagos on-line: pago de tasas provinciales con múltiples métodos y vinculación automática con los trámites correspondientes.
  • Gestión familiar y jurídica: administración de gestiones para menores o personas jurídicas desde una misma cuenta.
  • Salud pública digitalizada: acceso al historial de vacunas, estudios médicos, recetas electrónicas y validación de matrícula profesional.
  • Notificaciones en tiempo real: avisos sobre trámites, alertas educativas y comunicados oficiales.
  • Asistente virtual inteligente: un bot que responde consultas y guía a los usuarios paso a paso.

Los ciudadanos pueden ingresar desde mxm.mendoza.gov.ar o descargar la aplicación Mendoza por Mí desde Google Play o App Store.

El registro es gratuito y la validación de identidad puede realizarse de manera 100% digital o presencial en la Casa de Gobierno. Cada cuenta es personal, segura e intransferible.

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