La app Mendoza por Mi sumó servicios: cómo hacer trámites, sacar turnos y pagar servicios
Mendoza por Mi anunció que suma más servicios y gestiones digitales en una sola aplicación. La plataforma cuenta con 450 mil usuarios registrados.
El Gobierno de Mendoza confirmó que se suman más servicios a la aplicación del Estado provincial llamada Mendoza por Mi. La plataforma adhirió el sistema de Gestión Educativa Integral (GEI), una herramienta que permitirá a estudiantes, padres y tutores acceder a información académica, documentación escolar y otros datos esenciales para el seguimiento de las trayectorias educativas.
Además, Mendoza por Mí permite gestionar trámites, turnos, pagos, documentos y notificaciones oficiales desde un solo sitio web o aplicación. Es el canal directo entre los mendocinos y el Estado provincial, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.
A través de la plataforma, los ciudadanos pueden acceder a certificados del Registro Civil, solicitar beneficios, gestionar turnos para salud o educación, realizar pagos de tasas y consultar notificaciones oficiales. Todo está integrado en un sistema único, centralizado y seguro.
Servicios y trámites en Mendoza x Mi
- Trámites y documentos digitales: solicitud y seguimiento de partidas, certificados escolares y otros documentos.
- Turnos inteligentes: elección de oficina, día y hora, con posibilidad de reprogramar en pocos pasos.
- Mi Educación: consulta de calificaciones, asistencia, horarios de cursado, certificados, materias y libretas digitales.
- Pagos on-line: pago de tasas provinciales con múltiples métodos y vinculación automática con los trámites correspondientes.
- Gestión familiar y jurídica: administración de gestiones para menores o personas jurídicas desde una misma cuenta.
- Salud pública digitalizada: acceso al historial de vacunas, estudios médicos, recetas electrónicas y validación de matrícula profesional.
- Notificaciones en tiempo real: avisos sobre trámites, alertas educativas y comunicados oficiales.
- Asistente virtual inteligente: un bot que responde consultas y guía a los usuarios paso a paso.
Los ciudadanos pueden ingresar desde mxm.mendoza.gov.ar o descargar la aplicación Mendoza por Mí desde Google Play o App Store.
El registro es gratuito y la validación de identidad puede realizarse de manera 100% digital o presencial en la Casa de Gobierno. Cada cuenta es personal, segura e intransferible.