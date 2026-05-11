Cómo usar la app Mendoza x Mí para gestionar trámites, turnos y hacer pagos más fácil
La app de Mendoza x Mí es utilizada cada vez por más mendocinos. Cómo usarla para hacer trámites y pagos más fácil y rápido.
La aplicación de Mendoza x Mí para gestionar trámites del Estado tiene a más de 400.000 ciudadanos que la han descargado. La misma busca sumar más herramientas para aquellos mendocinos que deseen acceder a los servicios estatales. Cómo descargarla y usarla.
"Mendoza × Mí (M×M) permite gestionar trámites, turnos, pagos, documentos y notificaciones oficiales desde un solo sitio web o app", explica el sitio oficial del Gobierno de Mendoza al respecto de la herramienta.
M×M es el canal directo entre los mendocinos y el Estado, disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Desde certificados del Registro Civil, solicitudes de beneficios y turnos para salud o educación hasta pagos de tasas y consulta de notificaciones oficiales, todo está integrado en un sistema único y centralizado.
Qué servicios brinda Mendoza por Mí en su app y cómo bajarla
- Trámites y documentos digitales: solicitud y seguimiento de partidas, certificados escolares y mucho más.
- Turnos inteligentes: elegí oficina, día y hora. Reprogramá con un clic.
- Pagos on-line: tasas provinciales con múltiples métodos de pago y vinculación automática con trámites.
- Gestión familiar y jurídica: administrá gestiones para menores o personas jurídicas desde tu cuenta.
- Salud pública digitalizada: accedé a tu historial de vacunas, estudios médicos, recetas electrónicas y validación de matrícula profesional.
- Notificaciones en tiempo real: recibí avisos sobre tus trámites, alertas educativas y comunicados oficiales.
- Asistente virtual inteligente: un bot que responde tus dudas y te guía paso a paso.
Los ciudadanos pueden ingresar desde mxm.mendoza.gov.ar o descargar la aplicación “Mendoza por Mí” desde Google Play o App Store.
El registro es gratuito y la validación de identidad puede hacerse 100 % en línea o presencial en la Casa de Gobierno. Cada cuenta es personal, segura e intransferible.