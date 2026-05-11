Cómo usar la app Mendoza x Mí para gestionar trámites, turnos y hacer pagos más fácil

La app de Mendoza x Mí es utilizada cada vez por más mendocinos. Cómo usarla para hacer trámites y pagos más fácil y rápido.

La aplicación de Mendoza x Mí para gestionar trámites del Estado tiene a más de 400.000 ciudadanos que la han descargado. La misma busca sumar más herramientas para aquellos mendocinos que deseen acceder a los servicios estatales. Cómo descargarla y usarla.

"Mendoza × Mí (M×M) permite gestionar trámites, turnos, pagos, documentos y notificaciones oficiales desde un solo sitio web o app", explica el sitio oficial del Gobierno de Mendoza al respecto de la herramienta.

M×M es el canal directo entre los mendocinos y el Estado, disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Desde certificados del Registro Civil, solicitudes de beneficios y turnos para salud o educación hasta pagos de tasas y consulta de notificaciones oficiales, todo está integrado en un sistema único y centralizado.

MxM-700x1516 La app de Mendoza x Mí.

Qué servicios brinda Mendoza por Mí en su app y cómo bajarla Trámites y documentos digitales: solicitud y seguimiento de partidas, certificados escolares y mucho más.

Turnos inteligentes: elegí oficina, día y hora. Reprogramá con un clic.

Pagos on-line: tasas provinciales con múltiples métodos de pago y vinculación automática con trámites.

Gestión familiar y jurídica: administrá gestiones para menores o personas jurídicas desde tu cuenta.

Salud pública digitalizada: accedé a tu historial de vacunas, estudios médicos, recetas electrónicas y validación de matrícula profesional.

Notificaciones en tiempo real: recibí avisos sobre tus trámites, alertas educativas y comunicados oficiales.

Asistente virtual inteligente: un bot que responde tus dudas y te guía paso a paso. Los ciudadanos pueden ingresar desde mxm.mendoza.gov.ar o descargar la aplicación “Mendoza por Mí” desde Google Play o App Store.