Mendoza será sede de una cumbre de hackers expertos en detectar ciberdelitos

La provincia de Mendoza fue elegida como sede de la séptima edición de la White Hat Conference, un encuentro internacional donde hackers especializados vulneran sistemas de manera controlada para identificar fallas antes que las exploten los delincuentes. El anuncio lo realizó este lunes la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto a Rafael García Borda, director general de CLICLEX, el laboratorio mendocino dedicado al combate del cibercrimen. La cita tendrá lugar entre el 1 y el 3 de junio de 2026 en el Sheraton Mendoza Hotel.

Se trata de la primera vez que Argentina recibe este evento, que en ediciones anteriores pasó por Colombia, Boston, Seúl y la Universidad de León, en España. La conferencia está organizada por el Center for Cybercrime Investigation & Cybersecurity de la Universidad de Boston junto al gobierno provincial y CLICLEX, y tendrá como eje temático la construcción de preparación global frente a megaeventos, en sintonía con la cercanía de la Copa Mundial FIFA 2026 y la creciente exposición de infraestructuras críticas a amenazas digitales.

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Durante la presentación, Mercedes Rus subrayó la relevancia de que Mendoza sea anfitriona de un encuentro de esta magnitud, dado que la provincia viene impulsando políticas vinculadas a la lucha contra el ciberdelito en un escenario atravesado por el avance de las estafas digitales. La ministra explicó que el trabajo provincial combina la inhibición de señales en establecimientos penitenciarios con el fortalecimiento de la protección de sistemas, redes y plataformas estatales y privadas. “En el mundo físico las personas ponen rejas y cierran la puerta de su casa. En el ciberespacio pasa algo equivalente”, graficó.

El gobernador Alfredo Cornejo, por su parte, también destacó el evento en sus redes sociales. "Mendoza será sede de simulacros de situaciones reales de ciberdelitos, para detectar vulnerabilidades y compartir herramientas que permitan prevenir delitos digitales antes de que sucedan. Esto ocurrirá el 1, 2 y 3 de junio durante la White Hat Conference 2026, una de las conferencias internacionales más importantes sobre ciberseguridad. Es por ello que recibí a Rafael García Borda, director del laboratorio de lucha contra el ciberdelito y fortalecimiento de las nuevas tecnologías. Que Mendoza haya sido elegida para este encuentro internacional, al que asistirán especialistas de distintos países, nos posiciona en la agenda global de la innovación y la seguridad, en un contexto donde el delito también evoluciona y exige más tecnología, inteligencia y preparación", escribió en su cuenta de X.