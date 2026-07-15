Argentina vs. Inglaterra: recomendaciones para atravesar una jornada de alta tensión

Argentina se enfrenta a Inglaterra este miércoles a partir de las 16 por las semifinales del Mundial 2026 y, para muchos, no es un partido más. El fútbol despierta una pasión única en los argentinos, y cada encuentro de la Selección Argentina se transforma en un ritual cargado de emociones.

La ilusión de llegar a una nueva final y el sentimiento de pertenencia que genera la Scaloneta movilizan a millones de argentinos dentro y fuera del país.

Sin embargo, la intensidad emocional que rodea a estos eventos también puede tener consecuencias para la salud y la seguridad. Especialistas advierten que, en las horas previas a partidos de alta trascendencia, suelen aumentar los siniestros viales debido al apuro, las distracciones y el estrés de quienes buscan llegar a tiempo al lugar elegido para ver el encuentro.

Durante el desarrollo del partido, especialmente en los momentos de mayor tensión, también pueden incrementarse las consultas por episodios cardiovasculares , como aumentos bruscos de la presión arterial, arritmias e incluso eventos cardíacos en personas con factores de riesgo preexistentes.

Frente a este panorama, los especialistas recomiendan disfrutar el encuentro con tranquilidad, tratar de evitar situaciones de estrés, prestar atención a las señales de alarma y, ante cualquier síntoma que genere preocupación, comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia.

Prevenir siniestros viales

Matías Donati, director del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), confirmó que los días en los que juega la Selección Argentina suele registrarse un incremento en la cantidad de siniestros viales. Si bien aclaró que, en general, se trata de hechos de baja gravedad, recomendó tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes.

"Durante la fase de grupos estuvimos bastante bien, sin mayores incrementos. Pero en las instancias de eliminación directa empezaron a aumentar los accidentes viales en la previa de los partidos. Afortunadamente, son situaciones leves que el sistema puede absorber", detalló Donati a MDZ.

En particular, el sábado, en la previa del encuentro frente a Suiza, se registraron cerca de 20 siniestros viales en distintos puntos del Gran Mendoza, entre ellos Guaymallén, Las Heras, Capital y Godoy Cruz.

Los días en los que juega la Selección Argentina aumentan los riesgos a sufrir un accidente. Marcos Garcia / MDZ

"Le recomendamos a la gente que tome los recaudos necesarios para llegar a tiempo y evitar trasladarse con apuro. Va a ser un miércoles laboral y no todos van a tener los mismos permisos cerca de la hora del partido, por lo que muchos querrán llegar rápido al lugar donde lo van a ver", indicó el director del SEC.

Por otra parte, Donati comentó que durante los encuentros también aumenta el consumo de alcohol. De hecho, el sábado atendieron a 20 pacientes con trastornos de conciencia debido al abuso de alcohol y sustancias tras los festejos.

Para este miércoles, el profesional adelantó que el organismo redistribuirá sus recursos de manera estratégica. En caso de festejos, las ambulancias se ubicarán en las inmediaciones de los puntos de mayor concentración para reducir los tiempos de respuesta. Además, estarán disponibles las motoambulancias, que habitualmente participan en este tipo de eventos.

Aguante corazón, aguante

Casualmente, el partido de octavos de final del Mundial de Francia 1998 entre Inglaterra y Argentina es uno de los casos más estudiados por la medicina para comprender cómo el estrés emocional extremo puede impactar en la salud cardiovascular. Tras la eliminación inglesa por penales, los registros médicos detectaron un aumento del 25% en las internaciones por infarto agudo de miocardio en la región de East Anglia durante el día del partido y los dos días posteriores.

En situaciones de estrés o excitación, el cuerpo libera hormonas como la adrenalina, que aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En la mayoría de las personas esto es pasajero, pero en quienes tienen factores de riesgo cardiovascular puede implicar una mayor exigencia para el corazón y actuar como desencadenante.

Si bien Donati confirmó que, en lo que va del Mundial, el SEC no ha recibido llamados vinculados a afecciones cardíacas - como sí ocurrió en otras provincias - , pidió estar atentos a los síntomas y consultar al 911 ante cualquier señal de alarma.

"Si tiene un dolor precordial, un dolor opresivo en el pecho o una molestia que se irradia hacia el brazo izquierdo o la mandíbula, llame al 911 y consulte. No se quede con la duda de si es un infarto o no", enfatizó.

Ante cualquier síntoma, especialistas recomiendan llamar al 911. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Por su parte, el cardiólogo Diego Guzzanti (MP 8434) señaló que existe evidencia científica que demuestra que este tipo de acontecimientos pueden incrementar el riesgo de eventos cardiovasculares, como infartos o accidentes cerebrovasculares. También pueden desencadenar otros trastornos relacionados con el estrés, como cuadros digestivos o episodios de ansiedad.

"Disfruten el partido, pero aprendan a vivirlo de otra manera. Si una persona tiene una enfermedad coronaria o está en estudio, y además posee una personalidad que llamamos tipo A - personas muy reactivas o que viven las cosas de forma intensa -, le recomiendo tratar de tomárselo de otra manera, entendiendo que se trata de un partido de fútbol", expresó el especialista en diálogo con el programa Libre de Humo de MDZ Radio.

Además, el cardiólogo recordó la importancia de no interrumpir los tratamientos habituales. "Muchas veces, por la expectativa o el entusiasmo que genera el evento, algunos pacientes olvidan tomar su medicación. Es un descuido que puede tener consecuencias importantes", advirtió.

"Ante cualquier duda, consulte. No espere a que sea tarde", concluyó.

La prevención sigue siendo la mejor herramienta para cuidar el corazón: